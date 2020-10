Nikola – zieht sie jetzt richtig durch?

Liebe Leser, haben wir Euch gestern früh zuviel versprochen? Kein großes TamTam – einfach die WKN TT4CFE hatten wir Euch ans Herz gelegt. Intraday waren 80%! zu erzielen. Das ist unser Börsendienst, so dürft Ihr das mitunter erwarten;-) Alles andere, ob wir Nikola durchziehen sehen, ob der DAX den zweiten Anlauf zur 12.500 vornehmen sollte und wie man sich schon jetzt auf den 2.11 vorbereitet – das alles und vor allem täglich mehrmals gibt es dies eben in unserem Börsendienst, exklusiv für unsere Abonnenten. Denn liebe Leser, wie vor einigen Wochen angekündigt, wollen wir unsere Services und Depots sehr stark auf unsere Abonnenten fokussieren. Unsere Depotperformance 2020 lässt alle großen Börsenmagazine hinter sich und dies sagen wir mit ein wenig Stolz, aber auch mit viel Demut, da die Märkte 2020 hart waren und 2021 herausfordernd bleiben, so glauben wir. Letztes Beispiel – Nikola (unten der beste Schein momentan). Gefeiert und dann umso schneller totgesagt. Ähnlich war es mal bei Beyond Meat, einem unserer Favoriten 2020. Da schaue man nur auf die Performance. Keiner redet mehr von Beyond, wir im Börsendienst aber schon. Und heute? Von Nikola. Denn die Marke von rund 15 Euro ist eine spannende und die Sentimentdaten ähneln Beyond am Tief. Wir haben die Auswertungen und erkennen auch Parallelen zu Ctrip, um noch ein Beispiel zu nennen. Doch um unseren Turbo-Dienst zu bewerben braucht es manchmal auch optisch einen kleinen Nachweis. Seit Juni ging kein einziger DAX-Trade schief (warum, das erläutern wir Euch u.a im Trainingstag am 10.10 – Infos dazu unter feingold-academy.com), aber auch sonst spricht unsere Historie und unser Bestand Bände. Am heutigen Abend schlagen wir wieder zu und zwar mit einer Kombi. Dazu gibt es morgen früh alles Wichtige zu Palantir sowie den Blick auf Nikola und Nel. Im Turbo-Dienst heißt es also jetzt – die Jagd auf den nächsten 100%er im spekulativen Bereich. Doch auch die Feierabendtrades sind nicht zu verachten, wie Ihr seht. Hier einmal der aktuelle Screenshot ohne konkrete WKNs, die unseren Abonnenten vorbehalten sind und die jeden Trade minutengenau erfahren. Sie sehen – DAX-Inliner, Turbos, Discount-Optionsscheine, Feierabendtrades – wir handeln mit Hand und Fuß und vor allem dem Thema Sentiment und lassen uns nicht irre machen durch unnötige und fehl platziere Stopp-Kurse. Wir öffnen oder schließen Trades, wenn unsere Erfahrung und Markt-Kenntnis dies sagt und nicht, wenn eine Linie oder eine Art System dies befehlen. Dafür haben wir nicht 120 Jahre Börsenerfahrung kumuliert im Team. Also – wer bei Nikola, Biontech, DAX oder Delivery oder Euro-Dollar den nächsten Trade mitnehmen will – testet uns gerne hier. Übrigens – auch im Markenwertportfolio, aufgebaut erst vor 4 Wochen, gibt es schon den ersten 100%er. Wohlgemerkt – mit Hebel 2,5! Wir freuen uns aktuell, dass unsere Abonnenten soviel Spaß mit uns haben und werden bis Jahresende keine Experimente machen, dass dies verloren geht. Im Gegenteil – kontrollierte Offensive mit Kopf und Sentiment – unser Ansatz. Eine schöne Börsenwoche Euch allen und bis im Abodienst oder an unseren Trainingstagen.