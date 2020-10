GRENKE festigt Leasing-Neugeschäft in Q3 2020 bei verstärktem Fokus auf Profitabilität

DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges GRENKE AG: GRENKE festigt Leasing-Neugeschäft in Q3 2020 bei verstärktem Fokus auf Profitabilität 02.10.2020 / 06:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing beträgt 517,6 Mio. Euro (-24,6% im Vergleich zu Q3 2019) und übertrifft mit 75% des Vorjahresniveaus leicht die eigene Prognose

- Deckungsbeitragsmarge 2 steigt auf 18,4% nach 17,1% in Q3 2019

Baden-Baden, den 2. Oktober 2020: Die GRENKE AG, ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat sich im 3. Quartal 2020 angesichts der weltweiten COVID-19-Pandemie im Leasingneugeschäft gut behauptet. Nach einer ersten Belebung des Neugeschäfts im Juni verzeichnete das Unternehmen im 3. Quartal 2020 eine weiter positive Entwicklung. Mit einem Niveau von 75,4% des Vorjahresquartals (Q3 2019: 686,8 Mio. Euro) lag das Neugeschäftsvolumen leicht über der vom Vorstand zuletzt kommunizierten Größenordnung von rund 70% des Vorjahresquartals. Beim Neugeschäftsvolumen handelt es sich um die Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände.

"Dass sich unser Leasingneugeschäft trotz der COVID-19-Pandemie positiv entwickelt, ist ein starkes Zeichen", sagte Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. "Gerade vor dem Hintergrund der Shortseller-Attacke, mit der wir uns aktuell konfrontiert sehen, verleiht uns das Auftrieb und wir werden weiterhin alles daransetzen, die unberechtigten Anschuldigungen zu entkräften. Mein Dank gilt insbesondere unseren 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich von der aktuellen Situation nicht beirren lassen. Wir werden diese Krise gemeinsam meistern."

Regionale Entwicklung des Neugeschäfts



Unterjährig ist gegenüber dem 2. Quartal 2020 in sämtlichen Regionen eine Erholung des Neugeschäfts zu beobachten. Bei separater Betrachtung der regionalen Leasingmärkte setzt sich die DACH-Region im 3. Quartal 2020 mit einem Rückgang des Leasingneugeschäfts von lediglich 11,8% weiterhin positiv von den übrigen Regionen Europas ab. Westeuropa ohne DACH verzeichnete in der aktuellen Berichtsperiode im Leasingneugeschäft einen Rückgang um 26,3%. Südeuropa lag mit -30,8% auf einem ähnlichen Niveau wie Nord-/Osteuropa mit -30,6%.

Entwicklung der Deckungsbeitragsmarge



Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Leasinggeschäfts beträgt im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 95,2 Mio. Euro (Q3 2019: 117,3 Mio. Euro). Die DB2-Marge liegt bei 18,4% (Q3 2019: 17,1%). Der Anstieg der DB2-Marge ist vor allem auf das profitable Small Ticket-Geschäft und damit auf das Kerngeschäft des Unternehmens zurückzuführen. Im 3. Quartal 2020 betrug der durchschnittliche Wert pro Leasingvertragsabschluss 8.051 Euro (Q3 2019: 9.276 Euro). Der geringere Durchschnittswert spiegelt die Nachfrage nach Small Ticket-Finanzierungslösungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Mit Small Ticket sind Wirtschaftsgüter mit Investitionsvolumina von 500 bis 25.000 Euro gemeint.

"Auch wenn die COVID-19-Pandemie noch nicht ausgestanden ist, zeigen wir mit diesem Ergebnis, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands der GRENKE AG. "Dabei ist es uns vor allem gelungen, in allen Regionen eine Steigerung der Deckungsbeitragsmargen zu erzielen. Auf eine gute Profitabilität unseres Neugeschäfts werden wir uns auch künftig fokussieren."



Entwicklung der Deckungsbeiträge



Infolge der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität verringerten sich mit dem Neugeschäftsvolumen auch die Deckungsbeiträge der GRENKE Gruppe Leasing im 3. Quartal 2020 regional unterschiedlich stark. Am wenigsten beeinträchtigt war die DACH-Region mit einem Rückgang des Deckungsbeitrags um 8,0%. Am stärksten betroffen waren - wie auch beim Neugeschäft - die Regionen Westeuropa ohne DACH (-17,0%), Südeuropa (-24,3%) und Nord-/Osteuropa (-23,0%).

Der Deckungsbeitrag 1 (DB1) verzeichnete mit 65,9 Mio. Euro (Q3 2019: 86,5 Mio. Euro) einen Rückgang von 23,7%, wobei die DB1-Marge von 12,7% stabil gehalten wurde (Q3 2019: 12,6%).

Die GRENKE Gruppe nahm im 3. Quartal 2020 insgesamt 132.065 Leasinganfragen entgegen. Davon wurden 26.779 Anfragen in der DACH-Region und 105.286 Anfragen in internationalen Regionen gestellt. Auf Gruppenebene wurden aus diesen Anfragen 64.293 neue Leasingverträge geschlossen, was einer Umwandlungsrate von 49% entspricht.

Das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring verzeichnete mit einem angekauften Forderungsvolumen von 154,4 Mio. Euro einen Rückgang um 9,3% gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr (Q3 2019: 170,2 Mio. Euro). Die Neugeschäftsentwicklung im 3. Quartal 2020 spiegelte im Wesentlichen die im 2. Quartal 2020 vorherrschenden Beschränkungen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität mit zeitlichem Versatz wider.

Das KMU-Kreditneugeschäft der GRENKE Bank erreichte im 3. Quartal 2020 mit 32,1 Mio. Euro aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach KFW-Förderkrediten ein deutlich höheres Niveau als im vergleichbaren Vorjahresquartal (Q3 2019: 13,9 Mio. Euro). Das Einlagengeschäft der GRENKE Bank ist eine unverändert wichtige Säule der Konzernrefinanzierung mit einem Bestandsvolumen von 1.300,0 Mio. EUR per 30.09.2020 (30.06.2020: 1.312,3 Mio. EUR). Gegenüber dem 30.09.2019 stieg das Einlagevolumen von 799,3 Mio. EUR um 62,7%.

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. EUR)

Q3 2020 Q3 2019 ∆ Q1-Q3

2020 Q1-Q3

2019 ∆ Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing 517,6 686,8 -24,6% 1.601,2 2.091,7 -23,5% - davon International 355,0 500,4 -29,1% 1.115,2 1.569,2 -28,9% - davon Franchise-International 16,6 20,8 -20,2% 50,2 60,4 -16,9% - davon DACH* 146,0 165,6 -11,8% 435,9 462,1 -5,7% Westeuropa ohne DACH* 125,8 170,7 -26,3% 389,0 543,6 -28,4% Südeuropa* 137,3 198,2 -30,8% 438,1 640,8 -31,6% Nord-/Osteuropa* 82,7 119,2 -30,6% 265,3 352,6 -24,8% Übrige Regionen* 25,9 33,2 -22,0% 73,0 92,6 -21,2% Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring 154,4 170,2 -9,3% 467,7 475,7 -1,7% - davon Deutschland 40,6 44,5 -8,8% 132,2 129,4 2,1% - davon International 31,2 43,3 -27,8% 103,1 124,6 -17,2% - davon Franchise-International 82,5 82,4 0,1% 232,4 221,7 4,9% GRENKE Bank Einlagevolumen** 1.300,0 799,3 62,7% 1.300,0 799,3 62,7% Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft 32,1 13,9 130,6% 104,3 37,6 177,4%

Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts GRENKE Gruppe Leasing 95,2 117,3 -18,9% 289,5 350,3 -17,4% - davon International 70,7 89,9 -21,4% 215,2 273,9 -21,4% - davon Franchise-International 3,6 4,6 -22,8% 10,9 12,9 -15,9% - davon DACH* 21,0 22,8 -8,0% 63,5 63,6 -0,2% Westeuropa ohne DACH* 25,2 30,3 -17,0% 75,2 95,3 -21,1% Südeuropa* 26,7 35,2 -24,3% 83,5 107,9 -22,6% Nord/Osteuropa* 16,5 21,4 -23,0% 51,0 63,4 -19,6% Übrige Regionen* 5,9 7,5 -21,6% 16,4 20,2 -18,7%

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

* Regionen: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, USA, VAE

** Zum Periodenende

Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal und den ersten neun Monaten 2020 wird am 29. Oktober 2020 veröffentlicht.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

Pressekontakt

Stefan Wichmann

Executive Communications Consulting

Alfred-Bierwirth-Weg 2

D-53572 Unkel (b. Bonn)

Telefon: +49 22 24 98 77 98

E-Mail: presse@grenke.de

Mobil: +49 (0) 171 20 20 300

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet

(ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de .

02.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: GRENKE AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Telefon: +49 (0)7221 50 07-204 Fax: +49 (0)7221 50 07-4218 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de ISIN: DE000A161N30 WKN: A161N3 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1138471

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1138471 02.10.2020