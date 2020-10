ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wanda Serwinowska hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Energieversorger für das laufende Jahr sowie die Jahre 2023 und 2024 an. Damit trug sie einer möglichen Transaktion mit dem Windturbinenhersteller Nordex und der überdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung im Handelsgeschäft Rechnung. Dagegen senkte sie wegen der Kapitalerhöhung ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) der Jahre 2021 bis 2024./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020

