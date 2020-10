Technologie von SwitchDin für weltweit erstes Projekt zur Steigerung der Solarstrom-Hosting-Capacity von Stromverteilungsnetzen ausgewählt

SwitchDin, ein australisches Energie-Management-Software-Unternehmen, wurde von den Stromverteilungsnetzbetreibern SA Power Networks und AusNet Services mit der Lieferung einer Lösung beauftragt, die, weltweit erstmals eingesetzt, Netzwerke in die Lage versetzen soll, flexible „Solar-Export“-Grenzen für das Einspeisen von Solarstrom in das Netz einzurichten. Damit soll der Zunahme der netzgekoppelten Solar-Photovoltaik (PV)-Dachanlagen Rechnung getragen werden.

SwitchDin CEO Dr Andrew Mears with SwitchDin Droplet controller (Photo: Business Wire)

Die Installation von PV-Anlagen wächst auf dem nationalen Elektrizitätsmarkt (NEM, National Electricity Market) Australiens mit einer Rate von mehr als 200.000 Installationen pro Jahr und in einigen Gegenden stoßen die Stromverteilungsnetze an die Grenze ihrer Fähigkeit, Solar-Dachanlagen anzuschließen. Dank dieser Möglichkeit der flexiblen Einspeisung können SA Power Networks und AusNet Services eine Alternative zu den derzeit aufgrund dieser Problematik erforderlichen strengen Einspeisebegrenzungen bieten und damit zu einer gesteigerten Marktdurchdringung erneuerbarer Energieträger beitragen, mehr Wert für Kunden schaffen und die Sicherheit des Stromnetzes verbessern.

Das Projekt wird mit über 2 Mio. Australischen Dollar an direkten Fördergeldern von der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) unterstützt. Hinzukommen Finanzbeiträge von SwitchDin, SA Power Networks, AusNet Services und an dem Programm beteiligten Wechselrichterherstellern. Im Rahmen eines 12-monatigen Pilotprojekts, an dem eine Gruppe von 600 Kunden in South Australia und Victoria teilnehmen, wird die Tragfähigkeit dieses Ansatzes geprüft, damit der Service Solarkunden in Zukunft als Standarddienst angeboten werden kann.

SwitchDin ist federführend bei der Gestaltung der Integrationsarchitektur und stellt die zentrale Softwareplattform für SA Power Networks und AusNet Services bereit, die basierend auf dem internationalen „Smart Grid“-Standard IEEE 2030.5 die Funktion der flexiblen Einspeisung unterstützt. Die Fähigkeit zur flexiblen Einspeisung erhalten Solarwechselrichter durch eine Verbindung mit den Droplet-Steuergeräten von SwitchDin oder durch eine Verbindung über das Internet mit der IEEE 2030.5 Utility-Server-Plattform von SwitchDin.