Der Terminkalender im erst zwei Tage alten Handelsmonat Oktober wäre heute schon prall gefüllt mit dem Arbeitsmarktdaten und Industrieaufträgen aus den USA und die Volatilität hätte ohnehin hoch sein können aber für zusätzliche Unruhe sorgt heute Morgen die COVID-19-Infektion des US-Präsidenten und der First Lady. Das wirft an dieser Stelle viele offene Fragen auf und jeder versucht im Moment die Folgen dieser Nachricht in dieser heiklen Phase des Wahlkampfs abzuschätzen. Nun bricht der DAX ein. Erfahren Sie mehr über den charttechnischen Zustand auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets:

