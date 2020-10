Den Tiefpunkt markierte das Währungspaar Euro zum Singapur Dollar Anfang dieses Jahres bei 1,49 SGD, sprunghaft ging es während der Corona-Pandemie im Frühjahr auf einen Spitzenwert von 1,5970 SGD aufwärts. Nur wenig später korrigierte der Wert nicht überraschend auf 1,5272 SGD abwärts, konnte sich im Mai jedoch wieder stabilisieren und kletterte weiter in den Bereich von 1,6308 SGD aufwärts. Der Zeitraum zwischen Ende Juli und Mitte September war von einer Seitwärtsbewegung geprägt, die sich im weiteren Verlauf als Top-Muster entpuppt hatte. Die Folge waren Abschläge auf ein Niveau von 1,60 SGD. Die Kursbewegung der letzten Handelstage präsentiert sich jedoch tendenziell als bärische Flagge, wodurch schon bald wieder bei erfolgreicher Auflösung dieser, vielversprechende Handelsansätze zustande kommen dürften.

Paar ganz im Fahrplan

Bereits nach Verlassen der Seitwärtsphase der letzten Monate mit einem Bruch von 1,6120 SGD wurde auf einen bevorstehenden Rücklauf des Paares auf die breite Unterstützung um 1,5855 SGD hingewiesen, diesen Schritt könnte das Paar in den nächsten Tagen vollziehen und bietet wieder verwertbare Handelsansätze auf der Unterseite. Ein Kursrutsch unter 1,5980 SGD könnte den Stein ins Rollen bringen und weitere Abschläge in den favorisierten Zielbereich hervorrufen. Das sich daraus ergebende Abwärtspotenzial kann überdurchschnittlich über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP7W2A nachgehandelt werden. Sollte jedoch ein Anstieg zurück in den Bereich von über 1,62 SGD gelingen, könnten noch einmal die aktuellen Jahreshochs bei 1,6316 SGD einem Test unterzogen werden. Darüber würde schließlich das Niveau um 1,6451 SGD in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.