Langfristiger Horizont ist die beste Medizin gegen die Volatilität im Technologiesektor

Angesichts der jüngsten Kursschwankungen im Technologiesektor könnten einige Anleger die starken Treiber für das Gewinnwachstum in diesem Sektor aus den Augen verlieren. Nach Einschätzung von Denny Fish, Portfoliomanager des Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund, ist ein langfristiger Horizont entscheidend, um die Chance im Rahmen der Transformation in Richtung digitale Weltwirtschaft so weit wie möglich auszuschöpfen.





