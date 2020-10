Ben Ritchie: Ansichten zu Europa

Eines der Dinge, über die ich mich am meisten in den Sommerferien gefreut habe, war die Möglichkeit, den Leserückstand aufzuholen, der sich im allgemeinen Trubel des Alltags im Laufe des Jahres gebildet hatte. Eines der unterhaltsamsten Bücher, die ich in diesem Sommer gelesen habe, ist „Das Vermächtnis meines Lebens“ von Robert Iger, CEO der Walt Disney Company.

Als Inspiration für diese erfolgreichen Schachzüge gab Iger einen Ratschlag an, den er von Dan Burke, einem seiner wichtigsten Mentoren, erhalten hatte. Dieser hatte ihm nahegelegt, nicht in die Herstellung von Posaunenöl einzusteigen, denn selbst wenn man der größte Hersteller ist, so werden weltweit doch nur ein paar Liter davon pro Jahr verbraucht. Welche Lehre lässt sich nun aus dieser Metapher ziehen? Wichtig ist, den Schwerpunkt auf Märkte zu legen, die – nach dem heutigen Geschäftsjargon – über große adressierbare Gesamtmärkte verfügen. Dies bedeutet, sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen sich die eigenen Bemühungen am stärksten auf die Gewinne auswirken können.