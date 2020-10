Union Investment Chefsvolkswirt: "Am Arbeitsmarkt geht es weiter langsam bergauf"

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im September gesunken. Saisonbereinigt waren 8.000 Menschen weniger arbeitslos als noch im August. Auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit ging um 400.000 zurück und zwar auf 4,2 Millionen per Juli 2020. Im April, zum Höhepunkt des Lockdowns, waren noch annähernd sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das zeigt: Deutschland ist auf dem Weg aus der Krise. Allerdings wird dieser Weg lang und beschwerlich. Bis Ende des kommenden Jahres dürfte die Arbeitslosenquote wohl kaum unter die Marke von sechs Prozent sinken.

Nicht alle Unternehmen werden durch die Krise kommen, und auch nicht alle Arbeitnehmer, die derzeit in Kurzarbeiter-Programmen sind, werden ihren Weg zurück in die Normalbeschäftigung finden. Daher ist damit zu rechnen, dass die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt bis weit in das nächste Jahr keine Einbahnstraße sein wird. Entscheidend wird sein, wie die Wirtschaft durch den Winter kommt. Damit bleiben Konjunktur- und Arbeitsmarktausblick stark abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen.

Dr. Jörg Zeuner, Chefsvolkswirt, Union Investment