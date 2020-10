Coronavirus und Politik bestimmen Kurs des US-Dollars

Jerome Powell hatte noch im August die Risikofreude an den Märkten befeuert und den US-Dollar unter Druck gesetzt, als er bekannt gab, die US-Notenbank werde künftig bei der Inflationsrate einen Durchschnittswert von 2% anstreben. Anlässlich der jüngsten Notenbankentscheidung verdarb er jedoch mit seinem sehr trüben Wirtschaftsausblick die Stimmung. Eigentlich sollte das Versprechen, die Leitzinsen über die kommenden vier Jahre auf dem aktuellen Niveau zu belassen, die Währung schwächen. Das Gegenteil war jedoch der Fall: Aktien- und Anleihenmärkte kamen unter Druck und in der Folge profitierte der US-Dollar von seinem Status als sicherer Hafen.

Zusätzlichen Schub bekam der US-Dollar gegenüber dem Euro aufgrund der steigenden Neuinfektionszahlen in der Eurozone. In den vergangenen Monaten hatte die Coronavirus-Krise vorwiegend den US-Dollar belastet, während das Krisenmanagement in den Eurozonen-Kernstaaten als vorbildlich galt. Dabei blendeten die Investoren die seit Anfang August steigenden Neuinfektionszahlen in der Eurozone aus. Diese erzwingen nun jedoch Gegenmaßnahmen und belasten den Dienstleistungssektor. Bei den Konjunkturdaten der Währungsunion ist inzwischen wieder mit negativen Überraschungen zu rechnen, was den Wechselkurs schwächt. Zusätzlich lebt das Brexit-Gespenst wieder auf, da ein erfolgreicher Abschluss eines Handelsabkommens vor Jahresende immer unwahrscheinlicher wird. Zwar würde ein Scheitern der Verhandlungen die Wirtschaft Großbritanniens drei bis vier Mal härter treffen als die der EU, doch positiv für den Euro ist ein vertragsloser Zustand aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen, insbesondere mit Deutschland, den Niederlanden und Frankreich, in keinem Fall.

Aber auch in den USA dominieren die politischen Unsicherheiten, allen voran der Streit zwischen Weißem Haus und Kongress über die Fortsetzung der Arbeitslosenhilfe. Die von Donald Trump veranlassten 300 US-Dollar pro Woche werden aufgrund leerer Kassen bald nicht mehr gezahlt werden können und eine Einigung vor der Präsidentschaftswahl ist unsicher. Da jedoch bisher jeder verlorene Dollar in doppelter Höhe durch staatliche Transfers ausgeglichen wurde, verfügen die US-Haushalte im Vergleich zum Vorkrisenniveau nun über deutlich höhere Reserven, sodass sich die Belastung der Wirtschaft in Grenzen hält. Aufgrund der massiven Transfers dürfte das BIP der USA in diesem Jahr mit -4% auch deutlich weniger schrumpfen als das der Eurozone, welches vermutlich um 7% einbrechen wird. Geopolitisch bleibt die Situation gegenüber China angespannt, jedoch reagiert der Währungsmarkt auf die jüngsten Auseinandersetzungen wie beispielsweise um TikTok verhältnismäßig besonnen, da der Markt bereits eine verschärfte Rhetorik von Trump während des Wahlkampfs antizipiert hatte.