Der US-Präsident twittert, dass er sich nach einem positiven COVID-19-Test mit der First Lady in Quarantäne begeben hat und die Unsicherheit in diesem heiklen Moment im US-Wahlkampf sorgt für Unsicherheit. Der US NDAQ 100 Cash CFD rutscht 1,45% ab. Auch der Germany 30 Cash CFD steht unter Druck. Technisch ist aber nichts angebrannt - bis jetzt. Erfahren Sie mehr über den charttechnischen Zustand auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/einbruch-nac ...