Advanced Blockchain AG investiert in die Tracebloc GmbH, ein Unternehmen, das maschinelles Lernen einsetzt, um Ausschuss im produzierenden Gewerbe zu reduzieren



Advanced Blockchain (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) freut sich ihre Investition in die Tracebloc GmbH bekannt zu geben. Die Tracebloc GmbH ( www.tradebloc.io) ist ein deutsches Startup mit Fokus auf intelligente Fertigungslösungen für das produzierende Gewerbe, das 'compute-to-data' in Kombination mit Blockchain nutzt um Fertigungsdaten zu monetarisieren und Machine Learning einsetzt, um Ausschuss zu senken. "Es ist schwierig, die Ausschussraten jederzeit auf einem niedrigen Niveau zu halten, jedoch ist es noch schwieriger zu verstehen, warum die Ausschussraten Ausreißer zeigen. Tracebloc hat uns nicht nur geholfen, den Ausschuss zu reduzieren, sondern auch zusätzliche Einnahmen zu generieren, indem es unseren Geschäftspartnern ermöglicht hat, ihre Modelle auf unseren Daten zu trainieren, ohne dass wir sensible Unternehmensinformationen preisgeben" sagt ein Kunde der Tracebloc GmbH.



Die Tracebloc GmbH wurde 2019 von Lukas Wuttke, CEO, gegründet, Entrepreneur mit Hintergrund in Technologieberatung und Forschung. Er wird durch Farhan Nawaz komplementiert, Informatiker und Gewinner von verschiedenen Hackathons und anderen Auszeichnungen.



Tracebloc hilft seinen Kunden, indem es sie auf eine Data Enablement-Reise mitnimmt, die letztendlich Produktionskosten spart und zusätzliche Einnahmen generiert. Die erste Phase besteht aus einem sechswöchigen Data Assessment, bei der die Daten der Produktionslinie gesammelt und analysiert werden. Ziel ist es, praktische Anweisungen zu geben, um die Produktionslinie zu optimieren und das Potenzial der datengesteuerten Optimierung der Produktionslinie abzuschätzen. Die eigene MES Lösung bildet die zweite Phase, in der Machine Learning Module zur Reduzierung von Ausschuss wirken. Kunden werden in dieser Phase in der Lage sein, ihre eigenen Daten durch "Compute-to-Data" zu monetarisieren. Schließlich beinhaltet die dritte Phase die Implementierung von Manufacturing Agents um Steuerungsparameter autonom einzustellen. Das Ergebnis ist die datengetriebene Steuerung von Produktionslinien.



Tracebloc verfügt über ein solides und vielversprechendes Geschäftsmodell und erzielte bereits im ersten Jahr Profitabilität. Insgesamt wird Tracebloc als vielversprechende Investition gesehen, die durch ABAGs Unterstützung ihr Wachstum beschleunigen wird. Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG und ihre Investitionen finden Sie auf ihrer Website www.advancedblockchain.com.



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Advanced Blockchain AG

Chausseestraße 86

10115 Berlin

Deutschland

Telefon: 030403669510

Fax: 030403669511

E-Mail: info@advancedblockchain.com

Internet: www.advancedblockchain.com

ISIN: DE000A0M93V6

WKN: A0M93V

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart

EQS News ID: 1138456



02.10.2020



