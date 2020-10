---------------------------------------------------------------------------

Sprachtherapie-System von neolexon gewinnt Digitalen Gesundheitspreis 2020 von Novartis Deutschland



* Der digitale Therapie-Begleiter neolexon kann Patienten mit Aphasie dabei unterstützen, das Sprechen wieder zu erlernen

* Der mit 50.000 EUR dotierte Digitale Gesundheitspreis findet seit drei Jahren statt und wurde dieses Jahr zum ersten Mal virtuell verliehen

Nürnberg, 02. Oktober 2020 - Zum dritten Mal haben Novartis Pharma, Novartis Oncology und Sandoz Deutschland den mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Digitalen Gesundheitspreis verliehen. Das Münchner Start-up-Unternehmen neolexon gewann mit seinem innovativen Sprachtherapie-System den diesjährigen Preis. Die Laudatoren und Jurymitglieder Anne Seubert und Prof. Dr. Jana Wolf gaben die Gewinner bekannt.



1. Platz: neolexon UG, München (25.000 EUR)Individuell gestaltetes Sprachtherapie-System für Patienten nach einer Hirnschädigung Die individualisierbare und benutzerfreundliche digitale Therapie unterstützt Aphasie-Patienten zusätzlich zu ihrer Logopädie dabei, das Sprechen wieder zu erlernen.



2. Platz: OPEN.IU, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin (15.000 EUR)

Online-Anwendung zur Vorsorge, Früherkennung und Behandlung von Internetabhängigkeit

Die präventive und lösungsorientierte Online-Therapie hilft Eltern und Kindern dabei, richtig auf Internetabhängigkeit zu reagieren.

Erstmals konnten die über 280 Gäste aus Gesundheitswesen, medizinischer Forschung und Politik sowie der Gründer- und Digitalszene während der virtuellen Preisverleihung für den Publikumspreis abstimmen.

3. Platz (Publikumspreis): The OPEN Project, Dedoc Labs GmbH, Berlin (10.000 EUR)

Forschungsprojekt zum Einsatz einer künstlichen Bauchspeicheldrüse bei Patienten mit Typ-1-Diabetes, die die Insulinzufuhr fast autonom steuert

"Wir gratulieren den drei Gewinnern herzlich und freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr aus so vielen exzellenten und innovativen Bewerbungen die drei spannendsten Projekte prämieren durften," so Dr. med. Thomas Lang, Geschäftsführer Novartis Pharma Deutschland und Gastgeber des Digitalen Gesundheitspreises. "Mit dem Digitalen Gesundheitspreis möchten wir Innovationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens nachhaltig fördern und eine Plattform für Austausch zwischen den Partnern im Gesundheitswesen zu diesem wichtigen Thema schaffen. Denn als eines der führenden globalen Pharmaunternehmen wollen wir Lösungen bieten, die über Medikamente herausgehen, und sehen es als unsere Aufgabe, hochmoderne Technologien und digitale Transformation zu unterstützen."