Bernhard Schölkopf vom Max-Planck-Institut erhält den mit 100.000 Euro dotiertenKI-Innovationspreis / Anwenderpreis für Westphalia Datalab / Sonderpreis fürKI-Start-Up aus der Region Berlin-Brandenburg geht an MerantixDer "Deutsche KI-Preis" wurde in drei Kategorien verliehen: Mit dem 100.000 Eurodotierten KI Innovationspreis zeichnete WELT Professor Dr. Bernhard Schölkopf,Direktor der Abteilung für Empirische Inferenz am Max-Planck-Institut fürIntelligente Systeme, aus. Schölkopf fördert und betreibt seit Jahrenanwendungsnahe Spitzenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Er isteiner der international angesehensten KI-Forscher und eine der prägendstenPersönlichkeiten der deutschen KI-Szene.Der KI-Anwenderpreis zeichnet bahnbrechende Leistungen bei der Implementierungder Künstlichen Intelligenz aus und wurde in diesem Jahr an das WestphaliaDatalab verliehen, das mit seiner SAAS-Lösung "Westphalia Forecast"Geschäftsprognosen automatisiert und optimiert, so dass KI aktiv zumGeschäftserfolg von Kunden beitragen kann.Der mit 10.000 Euro dotierte Sonderpreis ging an Merantix. Das Start-Up gründetund baut mit seiner Inkubator-Plattform Machine Learning-Firmen auf. Dabeiwandeln sie international führende Forschung in neue innovative Produkte, wiedas automatisierte Erstellen von Diagnosen durch KI anhand von Röntgenbildern.Das Unternehmen konnte sich im Live-Voting der anwesenden Gäste und derZuschauer des Live-Streams gegen die zwei anderen Nominierten Ave und Edam undAICURA Medical durchsetzen. Für den Sonderpreis konnten sich KI-Start-Ups ausder Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, die nicht älter als fünf Jahre sind, imVorfeld bewerben.Klaus Boldt, Mitglied der Chefredaktion WELT : "Künstliche Intelligenz ist schonheute allgegenwärtig, doch ihr Einfluss und ihre Bedeutung wird in Zukunft nochrasanter ansteigen. Um zu verstehen, welchen Einfluss KI auf die Wirtschaft undGesellschaft hat und um diesen verantwortungsvoll zu gestalten, gilt es,Forschung und Wissenschaft vor Ort in Deutschland zu fördern. Mit dem 'DeutschenKI-Preis' verschafft WELT dem Thema eine große Bühne und bringt KI-Experten mitEntscheidern aus Politik und Wirtschaft zusammen."Über die Preisvergabe des Haupt- und Anwenderpreises und die Nominierung für denSonderpreis entschied eine Jury bestehend aus herausragenden Vertretern derKI-Anwendung und -Forschung, unter Vorsitz von Hans-Christian "Chris" Boos,Gründer und Geschäftsführer der KI-Firma Arago und einer der Vordenker derBranche.Unterstützt wird der "Deutsche KI-Preis" von der BMW Group, Berlin Partner fürWirtschaft und Technologie (Sonderpreis), Elevate Capital, Henkel , derMaschmeyer Group, Microsoft und Pfizer.