Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die Verunsicherung an den Märkten durch den positiven Corona Test von Donald Trump, wir schauen auf positive Signale aus der Chipbranche und auf einen Auftrag aus der Slowakei für MANZ der Hoffnung macht.

Die Indizes liefern heute früh ein uneinheitliches Bild. In New York konnten die Technologiewerte gestern kräftig zulegen, in den anderen Sektoren ging es moderat aufwärts. Über Nacht verbreitete sich dann die Nachricht, dass Donald Trump positiv auf Corona getestet wurde und die außerbörslichen Indikationen brachen deutlich ein. Die Verunsicherung bleibt auch heute früh erhalten. Der Dax eröffnet mit einem Abschlag von rund einem Prozent. Der Chipsektor sendet derweil positive Signale.