DGAP-News: Aktien-Metriken / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Norsemont Mining schließt Private Placement in Höhe von 1,5 Millionen US Dollar erfolgreich ab 02.10.2020 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Norsemont Mining Inc. (ISIN: CA65652P1080; WKN: A2DN0Z) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat. Insgesamt werden 942.715 Einheiten zu einem Preis von 1,60 USD pro Einheit mit einen Bruttoerlös von 1.508.344 USD ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Optionsschein, der zum Kauf von Stammaktien berechtigt.

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 2,50 USD pro Aktie bis 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der zwölf (12) Monate nach dem Abschlussdatum liegt, vorbehaltlich einer Beschleunigungsbestimmung, wonach die Anteile für einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots zu einem Preis an der kanadischen Wertpapierbörse (oder einer anderen Börse, an der die Anteile zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden können) von 3,25 USD oder mehr pro Anteil gehandelt werden.

Die Gesellschaft kann den Verfall der Optionsscheine beschleunigen, indem sie ihre Inhaber darüber informiert (durch Verbreitung einer Pressemitteilung, in der über die Beschleunigung des Ablaufdatums der Optionsscheine informiert wird). In diesem Fall verfallen die Optionsscheine am 31. Tag nach dem Datum dieser Mitteilung.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung des bevorstehenden Arbeitsprogramms des Unternehmens für das Gold / Silber-Projekt Choquelimpie in Nordchile und des allgemeinen Betriebskapitals verwendet.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlt das Unternehmen an bestimmte berechtigte Personen Findergebühren in Höhe von 103.320 USD, was 7% des Bruttoerlöses des Angebots entspricht, der von Käufern erzielt wird, die von den Findern in das Unternehmen eingeführt wurden.