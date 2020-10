Marktkommentar: S&P 500 bricht ein und testet Schlüsselunterstützung

Das positive Ergebnis von Trumps COVID-Test löste an den weltweiten Finanzmärkten einige Risikoabflüsse aus.

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, dass er und seine Frau Melania sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Beide hatten sich einem Test unterzogen, nachdem Hope Hicks, eine enge Beraterin Trumps, positiv auf das Virus getestet wurde. Die S&P 500-Futures setzten am Freitag im vorbörslichen Handel den gestern Mittag eingeleiteten Rückgang fort, doch zum dritten Mal in dieser Woche konnte die Unterstützungszone zwischen 3.310 und 3.320 Punkten einen tieferen Einbruch verhindern. Der Markt stieß wieder auf etwas Kaufinteresse.

EURUSD stieß am Donnerstag wiederum bei 1,1750 immer wieder auf Widerstand und konnte die Sitzung daher nur mit einem kleinen Gewinn beenden. Der 4-Stunden-Chart zeigt, dass trotz der Tests bei fünf aufeinanderfolgenden Kerzen ein Ausbruch ausblieb. Am Freitag gab das Paar kurzzeitig bis auf 1,1695 nach, sodass der Kurs weiter in der Seitwärtsrange feststeckt, die sich am Dienstagmittag abgezeichnet hatte und durch die beiden genannten Marken definiert wird. Die Bullen versuchen, die 1,17 zurückerobern.

Der DE30 hat am Donnerstag seine Verlustserie für einen dritten Tage in Folge fortgesetzt. Am Freitag wurde der Rückgang vorbörslich weiter vertieft, sodass kurzzeitig die gesamten Wochengewinne wieder abgegeben wurden. Nach dem Test des 100er-EMA (D1-Chart), der mit dem Fibonacci-Retracement von 61,8% der dieswöchigen Rallye übereinstimmt, konnte sich der Index etwas erholen. Erst bei einem Durchbruch der Tiefs der beiden Vortage bei 12.700 Punkten würde sich die technische Lage verbessern.



