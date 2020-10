Dornbirn (ots) - Crate.io (https://crate.io/) , Entwickler und Anbieter der

CrateDB, einer speziell für den Einsatz in IIoT-Umgebungen optimierten

Datenbank, kündigt Veränderungen im Managementteam an. Mit der Ernennung von

Bernd Dorn kehrt der CTO aus der Zeit der Gründung des Unternehmens in seine

frühere Rolle zurück. Darüber hinaus wird Uwe Weimer als Head of Sales EMEA zu

Crate.io stoßen.



Bernd Dorn war von 2013 bis 2017 CTO von Crate.io und kehrt nun als Nachfolger

von Jodok Batlogg in das Unternehmen zurück. Im Jahr 2012 leitete Bernd Dorn das

technische Team, um die Entwicklung der ursprünglichen CrateDB-Architektur und

des Codes zu konzipieren. In seiner Rolle als CTO wird er das Produktmanagement,

Entwicklung und Operations führen, um die Lösungen von Crate.io weiter

auszubauen, sich als Marktführer für Enterprise-Kunden zu etablieren und die

bevorzugte Datenbank für Entwickler zu werden.







der Weiterentwicklung des Produkts beteiligt. In den vergangenen Jahren konnte

ich Crate.io zudem auch aus der Perspektive des Kunden erleben. Jetzt freue ich

mich zurückzukehren, um die Technologie auf die nächste Stufe zu heben", sagt

Bernd Dorn über seine neue Rolle. Der gebürtige Österreicher hat über 20 Jahre

Erfahrung in den Gebieten der Datenbanken, Skalierbarkeit und verteilten

Systeme. Mit Lovely Systems (https://www.lovelysystems.com/de/) baute er in den

letzten Jahren ein Beratungsunternehmen für technische Entwicklung auf, in dem

er seit 2009 als CTO tätig war.



Mit Uwe Weimer konnte das Unternehmen einen weiteren Branchenexperten gewinnen.

Der Sales Management-Experte mit umfangreicher Erfahrung im Technologiebereich

wird die Position des Head of Sales EMEA bekleiden. Uwe Weimer sammelte

europaweit Erfahrung sowohl in Start-ups als auch in Grossunternehmen wie HP,

Dell, VMware und war zuletzt bei Mirantis/Docker. Künftig wird er die direkten

und indirekten Verkaufsteams sowie den Verkaufsbetrieb von Crate.io leiten.



"Meine größte Stärke ist es, Kundenbeziehungen auf hohem Niveau aufzubauen und

langzeitiges Vertrauen zu gewinnen. Ich freue mich darauf, meine fundierten

SaaS-Vertriebsfähigkeiten für einen Marktführer wie Crate.io einzusetzen und den

Vertrieb und das Ökosystem von Crate.io auszubauen", kommentiert Uwe Weimer.



"Bernd und Uwe sind eine grosse Bereicherung des Crate.io Führungsteams und sind

instrumental bei der Umsetzung unserer Hyper-Wachstumsstrategie. Beide werden

einen enormen Einfluss an unseren Industrie 4.0-Lösungen haben, mit denen wir

eine Reihe von IIoT-Segmenten wie z. B. die Verpackungs- und

Konsumgüterindustrie adressieren. Ich freue mich auch, dass Jodok Batlogg

Crate.io weiterhin als Aktionär unterstützen wird, nachdem er in den vergangenen

Jahren einen großen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens geleistet hat", so Eva

Schönleitner, CEO von Crate.io.



Pressekontakt:



PIABO PR GmbH

mailto:crate@piabo.net



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131757/4722990

OTS: crate





