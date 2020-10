Messe München reagiert auf Corona-Krise mit neuen hybriden Plattformen (FOTO)

München (ots) - - Präsenzmessen seit 1. September mit starkem Schutz- und

Hygienekonzept wieder möglich



- Innovative Hybrid-Angebote bilden Plattformen für erfolgreiche

Geschäftskontakte



- Neue digitale Produkte schaffen internationale Reichweite trotz

Reiserestriktionen





Die Messe München entwickelt in der Corona-Krise neue digitale Formate undermöglicht Ausstellern und Besuchern mit hybriden Veranstaltungen selbst inZeiten interkontinentaler Reisebeschränkungen an Messen teilzunehmen. In engerZusammenarbeit mit den Kunden entstehen flexibel einsetzbare Plattformen undServices. Hybride Sondereditionen von EXPO REAL, BAU und ISPO verbinden dasBeste aus zwei Welten.Eine Vielzahl von Weltleitmessen zeichnet das Portfolio der Messe München aus.In Zeiten von weitreichenden Reisebeschränkungen ermöglicht das Web dennochinternationale Reichweite. Dazu Klaus Dittrich, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe München: "Corona ist in vielen Branchen einTransformationsbeschleuniger. Auch wir haben die aktuellen Einschränkungengenutzt, um unseren Kunden schnell und agil neue Geschäftsplattformenanzubieten. Dabei hat uns sehr geholfen, dass wir bereits seit Jahren andigitalen Produkten arbeiten. Unsere Kunden schätzen es jetzt besonders, wennwir gemeinsam neue Wege gehen und ihnen auch in Krisenzeiten ermöglichen,Geschäftskontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen. Hybrid, also eine Mischungaus Online- und Präsenzveranstaltung, ist jetzt das 'new normal'. Wenn wir unshoffentlich bald wieder physisch in grösserer Zahl begegnen können, wird keinermehr auf die digitalen Möglichkeiten rund um unsere Messen verzichten wollen."Hybride Sondereditionen ermöglichen globale TeilnahmeDer strategische Fokus der Messe München auf Präsenzveranstaltungen bleibtbestehen. Weltweit etablierte Fachmessen, wie die ISPO, BAU, bauma, electronica,IFAT oder drinktec werden künftig dauerhaft um digitale Produkte angereichert.Aktuell stehen folgende hybride Sondereditionen der Messen vor der Tür:- die EXPO REAL wird vom 14. bis 15. Oktober 2020 als Sonderedition EXPO REALHybrid Summit mit bis zu 3.700 Präsenzteilnehmern vor Ort und einem hochwertigenOnline-Angebot wieder zur Präsentationsplattform neuer Entwicklungen und zumBegegnungsort der Immobilienbranche. exporeal.net- die BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, wird vom 13.bis 15. Januar 2021 als hybride Sonderedition realisiert. Sie bietet denAusstellern die Möglichkeit, ihre Innovationen einem breiten Publikumvorzustellen. bau-muenchen.com- die ISPO Munich, weltweit größte Plattform der Sport-Branche, findet Ende