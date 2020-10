Jetzt kann die Exploration des Weltklasseprojekts in Chile forciert werden. Unsere Top-Explorationsperle Norsemont Mining Inc. (ISIN: 5652P1080 ; WKN: A2DN0Z) gibt aktuell bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat.

Insgesamt werden 942.715 Einheiten zu einem Preis von 1,60 USD pro Einheit mit einen Bruttoerlös von 1.508.344 USD ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Optionsschein, der zum Kauf von Stammaktien berechtigt.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung des bevorstehenden Arbeitsprogramms des Unternehmens für das Gold / Silber-Projekt Choquelimpie in Nordchile und des allgemeinen Betriebskapitals verwendet.

Das sind exzellente Neuigkeiten, die geeignet sein dürften, den Kurs wieder in Richtung 1,70 Euro, also zum alten Verlaufshoch, zu hieven.



Fundamental ist die Gesellschaft hervorragend positioniert.



Das Choquelimpie-Projekt ist ein früheres Projekt im Distriktmaßstab mit einer Fläche von 5.757 ha. Das Projekt befindet sich 185 km östlich der Stadt Arica auf einer Höhe von 4.600 bis 4.900 Metern in der Region Arica-Parinacota im Norden Chiles.



Die vorhandene Datenbank historischer Bohrungen ist umfangreich und umfasst über 123.000 m Bohrungen in 76 Diamantkernlöchern, 1657 Umkehrlochbohrungen und 147 Sprenglöchern. Diese Bohrlöcher umfassen dichte Bohrungen (<20 Meter Abstand) in den Bereichen mit identifizierter Mineralisierung und potenziellen Ressourcen sowie breitere Explorationsbohrungen in mehreren Zielen innerhalb des Distrikts. Die Überarbeitung dieser umfangreichen Datenbank und der vorhandenen Bohrmaterialien ist derzeit im Gange.



Zu den historischen Bohrhighlights in der Choque Pit gehören:

- DH 12: 2 m von 18,963 g / t Au, 163 g / t Ag, 0,8% CU

- DH 550: 4 m 5,7 g / t Au, 980 g / t Ag

- DH877: 4 m 7,35 g / t Au, 223,5 g / t Ag

- DH917: 8 m 7 g / t Au, 26 g / t Ag, 0,45% Cu

- DH1005: 4 m 3,25 g / t Au, 145 g / t Ag, 2,7% Cu

- DH939: 14 m 8,2 g / t Au, 2 g / t Ag

- DH109: 20 m 6,7 g / t Au, 5 g / t Ag, 0,2% Cu



Zu den historischen Höhepunkten der Bohrungen in Suri Pit gehören:

- DH977: 2 m 340 g / t Au, 127 g / t Ag, 4% Cu

- DH967: 2 m 13 g / t Au, 62 g / t Ag, 0,5% Cu

- DH101: 8 m 30,8 g / t Au, 1.695 g / t Ag

- DH967: 6 m 7 g / t Au, 164 g / t Ag, 3,9% Cu

- DH342: 6 m 9,66 g / t Au, 7,6 g / t Ag

- DH965: 10 m 23,6 g / t Ag, 55,6 g / t Ag, 1,35% Cu

- DH971: 16 m 7,24 g / t Au, 21,3 g / t Ag

Es gibt 5 offene Gruben aus dem Bergbau von 1990-1992, von denen die größte die Choque-Grube ist, in der der größte Teil des abgebauten Erzes im Zeitraum 1990-1992 gefördert wurde. Es wurden 6 zusätzliche epithermale Ziele identifiziert, alle mit einigen Bohrungen und Abschnitten einer anomalen Gold-Silber-Mineralisierung.



In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren produzierte ein Joint Venture zwischen Royal Dutch Shell Plc, Northgate und Citibank ungefähr 400.000 Unzen Gold und 2 Millionen Unzen Silber. Diese Erze wurden aus den oberen Ebenen der Choque-Grube abgebaut.



Explorationsbohrungen wurden in ungefähr 5 Quadratkilometern des Projektgebiets durchgeführt, während es ungefähr 27 Quadratkilometer hydrothermale Veränderungen gibt, die alle angegebenen Zielgebiete über eine Streichenlänge von 8 Kilometern umfassen.





Es ist offensichtlich, dass bei Choquelimpie noch erhebliches Potenzial unerforscht ist.

Auf dem aktuellen Bewertungsstand besitzt die Aktie alleine in diesem Jahr ein weit überdurchschnittliches Steigerungsvolumen. Das dürfte aber mit Blick auf die kommende Unternehmensentwicklung erst der Anfang sein.



Goldminenaktien von der Qualität Norsemont Mining Inc. gibt es nur noch eine Handvoll und schon gar nicht zu den aktuell günstigen Einstiegspreisen.

Anleger, die jetzt beherzt zugreifen, haben die Chance auf erhebliche Kursvervielfachungen in den kommenden Monaten und Jahren, denn das Mastermind hinter diesem Explorer - Marc Levy - macht bekanntlich keine halben Sachen. Der haussierende Goldpreis tut sein übriges.

Marc Levy geht nach gründlicher Analyse der vorliegenden Daten davon aus, dass die historischen Fördermengen nur die Spitze eines immens großen Eisbergs gewesen sind. Vielmehr liege das eigentliche Potential der Mine bei mindestens 10, vielleicht sogar 20 - 30 Millionen Unzen Gold und wäre damit eine absolute Weltklasselagerstätte.

Erst vor kurzem wurde eine 2,3 Millionen Dollar Finanzierung finalisiert und anschließend verkündete man den spektakulären Wechsel an der Spitze des Managementboards: Marc Levy wurde neuer CEO!



Turnaround voraus!

Der positive Newsflow des Unternehmens zieht erkennbar an und die Aktie hat nach einer Gewinnmitnahmewelle bei 1 Euro einen Boden erreicht. Der Turnaround sollte jetzt starten! Im Rahmen des jetzt startenden Explorationsprogramms 2020 (in Südamerika beginnt bald der Sommer) hat die Aktie ein Steigerungspotential von deutlich über 200% bis zum Februar.



Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont Mining Inc. ist ein kanadisches Juniorexplorationsunternehmen, das mit dem Choquelimpieprojekt in Chile über eine potentielle Weltklasseressource verfügt, die sich zu 100% im hauseigenen Portfolio der Gesellschaft befindet.

Das Choquelimpie-Projekt ist eine Lagerstätte im Distriktmaßstab mit einer Fläche von 5.757 ha. Die Liegenschaft befindet sich 185 km östlich der Stadt Arica auf einer Höhe von 4.600 bis 4.900 Metern in der Region Arica-Parinacota im Norden Chiles. Die vorhandene Datenbank historischer Bohrungen ist umfangreich und umfasst über 123.000 m Bohrungen in 76 Diamantkernlöchern, 1657 Umkehrlochbohrungen und 147 Sprenglöchern.



Diese Bohrlöcher weisen dichte Bohrungen (<20 Meter Abstand) in den Bereichen mit identifizierter Mineralisierung und potenziellen Ressourcen sowie breitere Explorationsbohrungen in mehreren Zielen innerhalb des Distrikts auf. Die Überarbeitung dieser umfangreichen Datenbank und der vorhandenen Bohrmaterialien ist derzeit im Gange. Die Chefgeologen des Unternehmens gehen nach Sichtung des vorliegenden Datenmaterials davon aus, dass das eigentliche Potential der Ressource bei mindestens 10, vielleicht sogar 20-30 Millionen Unzen liegen dürfte. Bislang lag gesichertes Schätzungsvolumen von 5 - 6 Millionen Unzen vor.

Chile hat eine traditionell bergbauaffine und geopolitisch stabile Gerichtsbarkeit mit einer gut etablierten Explorationsgeschichte. Norsemont liegt in der industriellen Freihandelszone von Arica und kann von beispiellosen wirtschaftlichen und steuerlichen Anreizen von bis zu 40% Kredit auf Investitionen in physische Vermögenswerte profitieren.

Norsemont Mining Inc. wird von einer erfolgreichen Gruppe erfahrener Veteranen in der Goldindustrie geführt, die nachweislich Gewinne für die Aktionäre erzielt haben. Der entscheidende Mann im Board ist Investmentlegende Marc Levy, der in seiner Biographie überragende Track Records aufweisen kann.

Das Unternehmen hat 5 Millionen Dollar Cashbestand und bereitet gerade eine weitere FInanzierungsrunde vor.

Wenn in Kürze die Explorationstätigkeiten wieder aufgenommen werden und bald positive Resultate vorliegen, sollte der Aktienkurs erheblich anziehen.

Empfehlung

Topexplorationswert vor Kursausbruch - Aktie steht nach 100%iger Akquisition eines potentiellen Weltklasseprojektes aus Chile eine dynamische Kursrallye bevor.

Wir gehen nach Lage der Dinge davon aus, dass die Aktie der Norsemont Mining in den kommenden Monaten erhebliche Kurszuwächse verzeichnen wird.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Erkenntnis, dass Marc Levy als Frontmann von Norsemont in der jüngsten Vergangenheit schon einmal mit einer Gesellschaft, die den gleichen Namen trug, ein echtes Meisterstück abgeliefert hat. Von 1 Million auf 560 Millionen US Dollar Marktkapitalisierung - so lautete vor 9 Jahren das erstaunliche Fazit einer Erfolgsgeschichte, wie sie nur Levy schreiben konnte.

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Levy mit seinem neuesten Projekt den damaligen Triumph wiederholen und vielleicht sogar übertreffen kann.

Norsemont Mining Inc. hat gerade die Akquisition des Gold / Silber-Projekts Choquelimpie in Nordchile abgeschlossen - ein Standort, der sich als As im chilenischen Bergbau erwiesen hat. Die letzte größere Untersuchung der Choquelimpie-Lagerstätte wurde von Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) durchgeführt, als 1987 eine Kaufoption für die Mine unterzeichnet wurde. Die Geologen errichteten die Goldreserve auf 530.000 Unzen.

Shell hat zwischen 1988 und 1992 380.000 Unzen hochwertiges Gold abgebaut und ist damit der drittgrößte Produzent in Chile. Northgate Minerals kaufte die Mine und förderte weitere 35.000 Unzen.

Das versierte Norsemont-Team um Marc Levy erwartet nach umfangreicher Analyse der vorliegenden Daten, dass die historischen Fördermengen nur die Spitze eines immens großen Eisbergs gewesen sein müssen. Vielmehr liege das eigentliche Potential der Mine bei mindestens 10, vielleicht 20 - 30 Millionen Unzen Gold und wäre damit eine absolute Weltklasselagerstätte.

Weil die infrastrukturellen Voraussetzungen in der nordchilenischen Region Arica exzellent sind, wird die Revitalisierung der Mine schnell vorankommen und weil zudem steuerliche Vorteile auf die Betreiber warten, sollte von einer hinkünftig hohen Profitabilität ausgegangen werden.

Norsemont Mining Inc. bietet dem renditeorientieren Privatinvestor einen hohen Hebel auf das eingesetzte Kapital. Verzwanzigfachungen des Kurses auf 3 Jahressicht erscheinen im Bereich des Möglichen.

Norsemont Mining Inc. wird von einer erfolgreichen Gruppe erfahrener Veteranen in der Goldindustrie geführt, die nachweislich Gewinne für die Aktionäre erzielt haben.

In Verbindung mit der großen wirtschaftlichen Unsicherheit durch das Coronavirus, den Spannungen mit China und sogar den bevorstehenden US-Wahlen könnte sich der Aufwärtstrend des Goldpreises weiter beschleunigen. Kein Wunder, dass die Bank of America gerade ihr 18-Monats-Goldpreisziel auf 3.000 USD pro Unze angehoben hat. Andere glauben, dass Gold kurz vor einem sehr langen Bullenmarkt steht, der es auf 5.000 USD bringen könnte.

Das ist eine ideales Fundament, auf dem die Entwicklung der Norsemont Mining gedeihen wird. Das Projekt Choquelimpie hat das Zeug, zum Schlüsselprojekt der chilenischen Regionen Arica und Parinacota im Goldsektor werden zu können.

Wegen dem niedrigen Bewertungsniveau der Gesellschaft, den Track-Records des bewährten und erfahrenen Managements (allen voran Marc Levy), des Projektpotentials und des Aufwärtstrend im Goldpreis haben Anleger hervorragende Renditechancen auf dem Tablett liegen.









