Gibt die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Tagen auf 199 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) am 17.2.20 bei 284,20 Euro ein Mehrjahreshoch erreicht hatte, brach die Aktie im März auf bis zu 141,10 Euro ein. Danach erholte sich die Aktie auf bis zu 255,70 Euro. Mit dem Unterschreiten der Unterstützung bei 239,40 Euro war die Rally beendet und in weiter Folge durchbrach die Aktie auch noch den seit dem Juni bestehenden Aufwärtstrend. Laut Analyse von www.godmode-trader.de vermittelt das Chartbild der Aktie derzeit einen bearishen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte ein Kursrückgang auf 199 Euro eintreten. Erst oberhalb von 223 Euro würde sich das Chartbild wieder verbessern.

Für Anleger, die vom Eintritt des negativen Szenarios eines Kursrutsches auf bis zu 199 Euro ausgehen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.