Israels Ministerpräsident Netanjahu wünscht Trump rasche Genesung

JERUSALEM (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Frau haben US-Präsident Donald Trump nach dessen Corona-Infektion rasche Genesung gewünscht. "Wie Millionen von Israelis denken Sara und ich an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen unseren Freunden eine vollständige und schnelle Genesung", hieß es am Freitag auf dem Twitter-Account des israelischen Regierungschefs. Das positive Corona-Testergebnis von Trump und seiner Ehefrau war kurz zuvor bekannt geworden. Israel und die USA pflegen seit dem Amtsantritt Trumps ein sehr gutes Verhältnis, Netanjahu und Trump sind eng miteinander verbunden./seb/DP/zb