LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premier Boris Johnson hat dem corona-infizierten US-Präsidenten Donald Trump und der First Lady eine schnelle Genesung gewünscht. "Meine besten Wünsche für Präsident Trump und die First Lady. Ich hoffe, sie werden beide schnell wieder gesund", schrieb Johnson am Freitag auf Twitter. Zuvor hatte Trump mitgeteilt, dass er selbst und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Johnson war im Frühjahr selbst an Covid-19 erkrankt und musste zeitweise sogar auf der Intensivstation behandelt werden./swe/DP/zb