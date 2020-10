Die fünf größten Trading-Mythen im Faktencheck (FOTO)

Berlin (ots) - Für viele Deutsche ist die Welt der Aktien-Investments immer noch

ein Buch mit sieben Siegeln. Es ist kaum verwunderlich, dass es nicht nur viele

Unsicherheiten, sondern auch mindestens ebenso viele Vorurteile über die Börse

gibt. Es ist also an der Zeit, mit einigen der gängigsten Mythen aufzuräumen.



Mythos 1: Alle Investoren sind Männer





Das ist leider nicht ganz falsch. Laut einer Umfrage des Bankenverbandes undKantar gaben nur 18 % der befragten Frauen an, Aktien, Aktienfonds oder andereWertpapiere zu besitzen. Bei den Männern waren es 27 %. Warum ist das so?Mangelndes Selbstvertrauen in Bezug auf den Vermögensaufbau spielt eineentscheidende Rolle. Genau das wollen Unternehmen wie das Frauen-FinanzportalFinMarie oder Initiativen wie die Finanzhelden von Comdirect ändern. Und es isteine Veränderung, die endlich stattfinden muss: Im Juni 2020 waren weltweit nuretwa 11% der 14 Millionen registrierten Benutzer von eToro Frauen.Mythos 2: Sparen ist besser als InvestierenJa, Ersparnisse sind sicherer, aber in einem Niedrigzinsumfeld nur ein sehrrelativer Vorteil. Denn die Zinsen für klassische Anlagen wie Sparbücher oderTages- und Festgeldanlagen sind seit der Finanz- und Wirtschaftskriserückläufig. Der Grund dafür ist die Niedrigzinspolitik der EZB. Deshalb solltendie Sparer auf einen Mix aus Anlagen und Ersparnissen setzen. Auch bieten vieleAnbieter die Möglichkeit, ein Demo- oder virtuelles Konto zu eröffnen, was fürBörsen-Neulinge eine gute Möglichkeit ist, sich in die Welt der Geldanlage ohnedas Risiko echter Verluste einzuleben.Mythos 3: Man kann nur investieren, wenn man viel Geld hatDer Irrglaube, dass nur diejenigen, die große Geldsummen investieren können, voneiner Investition in Aktien profitieren, ist schlicht und ergreifend nicht mehrzutreffend. Die Teilnahme am Aktienmarkt ist inzwischen viel umfassender undselbst mit kleinen Beträgen ist es möglich, zu investieren. Eine Reihe vonOnline-Investitionsplattformen bieten inzwischen Split-Aktien und 0% Provisionan und tragen damit dazu bei, eine der Haupteintrittsbarrieren für vieleAktien-Einsteiger - die Kosten - zu senken.Abgesehen davon empfiehlt sich die Entscheidung für passiv verwaltete Indexfonds- zum Beispiel in Form eines Sparplans - regelmäßig einen festen, wenn auchkleineren Betrag zu investieren. Auf diese Weise können Anleger mit einerlangfristigen Anlagestrategie auch in kleinen, kontinuierlichen Schritten voneiner positiven Entwicklung ihres Vermögens profitieren.Mythos 4: Zu Tiefstständen kaufen, zu Höchstständen verkaufenDas ist eine Strategie, die Sie in Betracht ziehen könnten, wenn Sie einBörsenprofi sind. Im Allgemeinen ist es jedoch ratsamer, Unternehmensaktiennicht zu kaufen, wenn sie sich gerade auf einem 52-Wochen-Tief befinden in derbloßen Annahme, dass sie sich davon bald erholen werden. Recherchieren Sielieber gründlich und bedenken Sie, dass der Aktienpreis nur ein Teil derGleichung ist. Investieren bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern auch aufIhre Zeit. Deshalb sollten Sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die einevielversprechende Zukunft haben, wie Wachstumsunternehmen oderdividendenzahlende Aktien.Mythos 5: Man braucht mathematisches Verständnis, um an der Börse erfolgreich zuseinIn der jüngsten Vergangenheit ist eine Reihe neuer Akteure in den Fintech-Sektoreingestiegen mit dem Ziel, die globalen Finanzmärkte für jedermann zugänglichund zu einem weniger elitären Thema zu machen. Denjenigen, die immer noch derMeinung sind, dass man ein Profi sein muss, um an der Börse erfolgreich zu sein,beweist folgende Anekdote das Gegenteil: 1720 investierte Isaac Newton in dasdamals heißeste Unternehmen auf dem Markt, die britische South Sea Company. Dader Aktienkurs zur Zeit von Newtons Investition bereits seinen Zenit erreichthatte, verlor der Entdecker der Schwerkraft durch den anschließenden Einbruchdes Aktienkurses - trotz seines unbestrittenen Genies - 20.000 GBP (nachheutiger Kaufkraft etwa 3 Mio. USD). Was nur zeigt, dass selbst die Klügstenunter uns an dem Hype um eine "heiße Aktie" scheitern können. Deshalb ist eswichtig, zuvor genau zu recherchieren und zu verstehen, in welche Firmen maninvestiert.SchlussfolgerungErfolg an der Börse lässt sich weder auf angeborenes Talent noch auf den IQeines Genies reduzieren. Als Anfänger muss man weder Wirtschaftswissenschaftenstudieren noch darauf warten, dass der Kontostand ein bestimmtes Niveauerreicht. Wichtig ist, sich Zeit zum Recherchieren der Börsengeschäfte zunehmen, um so klug investieren zu können. Die dafür notwendigen Dinge kann manlernen und die Materialien sind heute online frei verfügbar. Wie alles im Lebenerfordert die Teilhabe an der Börse jedoch Übung, Geduld und Disziplin.