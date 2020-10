BionTech, Tesla, Allianz – die Favoriten der Anleger

Deutsche Aktien: Hoffnung auf den Impfstoff

Die zehn meistgehandelten Aktien international

Die stärkere Frequenz ausländischer Titel zeigt sich auch darin, dass unter den meistgehandelten ohne Ansicht der Nation erstmals fünf Titel aus dem Ausland (drei aus den USA, einer aus Norwegen und einer aus den Niederlanden) vertreten sind. Das ist vor allem dem Monat September zu verdanken, in dem gleich acht (!) Aktien aus dem Ausland unter den ersten zehn waren und erst auf den Rängen 8 und 9 mit der Deutschen Telekom und der Deutschen Post zwei deutsche hinzukamen. Das in Oslo ansässige Unternehmen Nel Asa ist auf die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff spezialisiert und besetzt damit eines der zentralen Zukunftsthemen, während sich an CureVac wie an BioNTech die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Corona knüpft.