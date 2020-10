München (ots) - Web-Seminar über die diesjährigen Entwicklungen in der Welt des

geistigen Eigentums



Anaqua, ein führender Anbieter von Software-Lösungen für das Management von

Innovationen und geistigem Eigentum (engl.: Intellectual Property, kurz: IP),

veranstaltet am 06. Oktober um 15 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband

mittelständische Wirtschaft (BVMW) ein Online-Fachevent in München, diesmal mit

dem Thema "IP-Herausforderungen 2020 - Brexit und Digitalisierung".



Das zweite diesjährige Web-Seminar hält IP-Verantwortliche und Rechtsanwender

auch während der Corona-Pandemie auf dem neusten Stand und gibt Antworten auf

die aktuell wichtigen IP-Fragen in Europa. In den Vorträgen beleuchten Experten

unter anderem die Auswirkungen des immer noch im Raum stehenden Brexits auf die

Verwaltung von Marken und Patenten sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten

der Digitalisierung beim IP-Management. Außerdem erwartet die Teilnehmer ein

Einblick in den Innovationsprozess von der Idee bis zur Erfindung anhand eines

Beispiels aus der Pharmabranche.









- Anja Franke, Rechtsanwältin, Grünecker Patent & Rechtsanwälte:

- IP-Management in Zeiten des Brexit

- Dr. Beate Avenhaus, Director Intellectual Property, Brose Group:

- Digitalisierung & IP-Management

- Jan Witt, Sales Director DACH, Anaqua:

- Von der Idee bis zur Erfindung

- Moderation: Wulf Höflich, Patentanwalt, AKLaw Patent- und Rechtsanwälte



"Wir hoffen, dass wir mit diesem Web-Seminar zahlreiche IP-Experten aus

Unternehmen und Patentanwälte aus Kanzleien virtuell zusammenbringen, um einen

Austausch über die diesjährigen Entwicklungen und den bestmöglichen Umgang mit

geistigem Eigentum anzuregen", sagt Jan Witt, Sales Director DACH bei Anaqua.



Im Juli hatte Anaqua schon einmal zu einem Web-Seminar zu einem Fachvortrag über

IP-Management eingeladen, da die Corona-Pandemie Veranstaltungen in Person

verhindert. Die nun folgende Veranstaltung führt den gegenseitigen, virtuellen

Wissensaustausch unter IP-Experten fort.



Weitere Informationen und einen Anmeldelink zur kostenfreien Veranstaltung

finden Sie hier: https://ots.de/h8K3p9



