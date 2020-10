BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat Genesungswünsche für den mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidenten Donald Trump mit einer Mahnung verbunden. "Gilt auch für Präsidenten: Masken schützen!", hieß es am Freitag in einer über Twitter verbreiteten Reaktion. "Einen MundNasenSchutz (richtig) zu tragen, schützt alle vor dem Corona-Virus. Gute Besserung, Mr. President und allen anderen, die daran erkrankt sind. Gilt auch für Maskenmuffel und Maskenverweigerer." Trump hatte es in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt, eine Maske zu tragen./cn/DP/eas