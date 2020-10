--------------------------------------------------------------------------------

kein StichwortSt Helier Jersey / Channel Islands -UPDATE ZUM GESCHÄFTSBETRIEB IN DEN MÄRKTEN VON ATRIUMJersey, 2. Oktober 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext:ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit seinenTochtergesellschaften die "Atrium Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiberund Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien inZentraleuropa, gibt die nachfolgende Erklärung ab, um den Aktionären einweiteres Update betreffend den Geschäftsbetrieb und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die operativen Märkte der Gesellschaft zu geben.Anhaltende operative Erholung98% der Geschäfte in unseren Einkaufszentren sind mit Stand heute geöffnet, dieübrigen Geschäfte sind nach wie vor vom Handel ausgeschlossen (hauptsächlichGeschäfte in einem unserer Einkaufszentren in Russland).Die Besucherfrequenz und die Umsatzzahlen verbessern sich weiter und erreichenallmählich das Niveau von vor COVID-19, da die Kunden Vertrauen in diegetroffenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gewinnen. Im August2020 erreichten die Umsatzzahlen 93% des Niveaus des Vorjahres und dieBesucherfrequenz lag 77%.Die Quote der Einbringlichmachung der Mieterlöse betreffend nicht aufgeschobeneMietzinsforderungen für die ersten sechs Monate liegt bei 91%, gegenüber den inder Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020 angeführten 76%.Die Quote der Einbringlichmachung für das erste Quartal liegt bei 98%, währenddie Einbringlichmachung für das zweite Quartal auf 82% gestiegen ist, verglichenmit den in der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020angeführten 53%.Jüngste Maßnahmen der tschechischen und slowakischen Regierung in Bezug aufCOVID-19Die Tschechische Republik und die Slowakei haben am 1. Oktober spezielleMaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus eingeführt. Damit solles den Regierungen ermöglicht werden, schnell auf die gegenwärtige Situation zureagieren und die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. HinsichtlichEinkaufszentren beziehen sich die neuen Maßnahmen hauptsächlich auf dieSicherheit und Gesundheit der Kunden und Mieter, und waren die meisten Maßnahmenin unseren Einkaufszentren bereits umgesetzt. Wir implementieren alle weiteren