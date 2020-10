Wien (ots) - Journalistin und Digitalexpertin Katharina Schell im Online-Event

über Automated Journalism - wie aus Zahlen und Daten lokale Storys entstehen



Automatisierung und Datenjournalismus spielen eine wachsende Rolle in der

Medienproduktion und bergen großes Entwicklungspotenzial in sich. Wie Natural

Language Generation (NLG) im Journalismus eingesetzt werden kann, welche

Anwendungsfälle möglich sind und warum das nichts mit "Robotern" zu tun hat,

erzählte Katharina Schell, Mitglied der Chefredaktion der APA - Austria Presse

Agentur und zuständig für redaktionelle Innovationen, in einem digitalen Event

aus der Reihe APA-Insight gestern, Donnerstagvormittag, und stellte sich

anschließend den Fragen des Publikums.







Medieninnovationsdorf getrieben", startete Schell ihre Einblicke in das Thema

Automated Journalism, "aber niemand hat jemals in einer Redaktion einen Roboter

sitzen gesehen." Es seien Maschinen und Algorithmen im Spiel, aber diese werden

von Journalistinnen und Journalisten programmiert, so Schell. "Wir machen nicht

Roboterjournalismus, wir machen Datenjournalismus."



Journalistische Expertise ist unersetzbar



Die Grundlage, um automatisiert sinnvolle Texte zu generieren, seien

strukturierte Daten, wie etwa Namen von Personen, denen bestimmte Merkmale wie

Alter, Geschlecht oder Beruf sowie weitere Informationen zugeordnet sind,

erläuterte Schell anhand eines konkreten Beispiels. Bevor die Maschine einen

Text erstellen könne, müsse ein Mensch alle aus diesen Daten möglichen Texte

vorbereiten und jeweils Lücken für die Variablen wie Namen oder Alter

definieren. Welche Information schließlich in welchem Fall in welche Lücke zu

füllen ist, müsse ebenfalls von Menschenhand festgelegt werden. Erst nach diesen

umfangreichen Vorarbeiten entstehen Texte scheinbar auf Knopfdruck. "Künstlich

intelligent ist in diesem Verfahren relativ wenig", fasste Schell zusammen. "Es

braucht Journalistinnen und Journalisten mit sehr spezifischem Know-how, mit

Wissen über das Thema, über Daten und deren Verarbeitung, über Sprache und mit

narrativen Kompetenzen." Diese menschlichen Fertigkeiten seien unabdingbar. "Die

Maschine kann nicht Geschichten erzählen", bereits im Vorfeld müsse sich der

Mensch diese überlegen, hielt Schell fest.



Algorithmen seien aber wesentlich besser und vor allem schneller als Menschen

darin, strukturierte Daten zu verarbeiten. Diese Eigenschaft mache man sich in

der APA-Redaktion zunutze, um bei Wahlen zusätzlich zur regulären

Berichterstattung automatisiert erstellte Kurzberichte für News-Sites und andere

digitale Kanäle anzubieten. Dieses neue Produkt wird seit der EU-Wahl 2019 bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Seit einigen Jahren wird der sogenannte Roboterjournalismus durchsMedieninnovationsdorf getrieben", startete Schell ihre Einblicke in das ThemaAutomated Journalism, "aber niemand hat jemals in einer Redaktion einen Robotersitzen gesehen." Es seien Maschinen und Algorithmen im Spiel, aber diese werdenvon Journalistinnen und Journalisten programmiert, so Schell. "Wir machen nichtRoboterjournalismus, wir machen Datenjournalismus."Journalistische Expertise ist unersetzbarDie Grundlage, um automatisiert sinnvolle Texte zu generieren, seienstrukturierte Daten, wie etwa Namen von Personen, denen bestimmte Merkmale wieAlter, Geschlecht oder Beruf sowie weitere Informationen zugeordnet sind,erläuterte Schell anhand eines konkreten Beispiels. Bevor die Maschine einenText erstellen könne, müsse ein Mensch alle aus diesen Daten möglichen Textevorbereiten und jeweils Lücken für die Variablen wie Namen oder Alterdefinieren. Welche Information schließlich in welchem Fall in welche Lücke zufüllen ist, müsse ebenfalls von Menschenhand festgelegt werden. Erst nach diesenumfangreichen Vorarbeiten entstehen Texte scheinbar auf Knopfdruck. "Künstlichintelligent ist in diesem Verfahren relativ wenig", fasste Schell zusammen. "Esbraucht Journalistinnen und Journalisten mit sehr spezifischem Know-how, mitWissen über das Thema, über Daten und deren Verarbeitung, über Sprache und mitnarrativen Kompetenzen." Diese menschlichen Fertigkeiten seien unabdingbar. "DieMaschine kann nicht Geschichten erzählen", bereits im Vorfeld müsse sich derMensch diese überlegen, hielt Schell fest.Algorithmen seien aber wesentlich besser und vor allem schneller als Menschendarin, strukturierte Daten zu verarbeiten. Diese Eigenschaft mache man sich inder APA-Redaktion zunutze, um bei Wahlen zusätzlich zur regulärenBerichterstattung automatisiert erstellte Kurzberichte für News-Sites und anderedigitale Kanäle anzubieten. Dieses neue Produkt wird seit der EU-Wahl 2019 bei