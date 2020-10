FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Grenke haben am Freitag einem Bericht über einen Geldwäscheverdacht getrotzt. Das Papier war zwar zu Handelsbeginn mit etwas mehr als zwei Prozent Minus unter Druck geraten, konnte sich aber schnell wieder erholen. Gute Neugeschäftszahlen hoben die Stimmung der Investoren etwas. Die Papiere des Leasinganbieters, der seit etwas mehr als zwei Wochen mit Vorwürfen der Bilanzmanipulation konfrontiert ist, kosteten am späten Vormittag 31,66 Euro und damit etwas mehr als am Donnerstag - und das in einem schwachen Marktumfeld.

Grenke ist in den Fokus der "Financial Intelligence Unit" (FIU) geraten, wie aus einer Antwort Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Paus, hervorgeht. Diese liegt der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vor, zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Die FIU hat demnach acht Verdachtsfälle identifiziert. Ob es einen Zusammenhang mit den Vorwürfen des britischen Analysehauses Viceroy Research gebe, könne "gegenwärtig noch nicht abschließend beantwortet werden", hieß es von der Bundesregierung weiter.