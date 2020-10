Corestate eröffnet Danziger Microliving-Immobilie

Corestate Capital Group meldet Neuigkeiten von den eigenen Aktivitäten in Polen. Man habe in Danzig das erste Micro Living-Asset des eigenen Immobilien-Portfolios nun teilweise eröffnet, so das Frankfurter Unternehmen - 217 Betten seien in der Altstadt von Danzig nun verfügbar. Mit dem Angebot zielt die Corestate Capital Group vor allem auf Studenten, erste seien auch bereits eingezogen, heißt es vonseiten der ...