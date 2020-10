PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat am Freitag auch Europas Börsen belastet. Gegen Mittag stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,88 Prozent im Minus bei 3165,84 Punkten, womit sich dennoch ein Wochenplus von knapp einem Prozent abzeichnet. Der französische Cac 40 sank zuletzt um 0,74 Prozent auf 4788,32 Punkte und der britische FTSE 100 verlor 0,95 Prozent auf 5823,71 Zähler.

Ein Marktbeobachter sprach von einem "großen Schock", der naturgemäß die Risikobereitschaft der Anleger schmälere - schon in gut einem Monat findet die amerikanischen Präsidentschaftswahl statt. Wegen seiner Quarantäne verpasse Trump nun Wahlkampfveranstaltungen in drei wichtigen umkämpften US-Bundesstaaten, wobei vor allem Florida wichtig sei, ergänzte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Zudem steht am Nachmittag noch der viel beachtete, monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda.