BorgWarner schließt Akquise von Delphi Technologies ab

AUBURN HILLS, Michigan, 2. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) hat heute den Abschluss der Akquisition von Delphi Technologies bekannt gegeben. Der Zusammenschluss von BorgWarner und Delphi Technologies soll die Bereiche Elektronik und Leistungselektronik ausbauen sowie deren Kapazitäten erhöhen. Auf diese Weise wird BorgWarner zu einem der führenden Unternehmen für elektrische Antriebssysteme werden und sieht sich daher gut aufgestellt, um auch in Zukunft vom Technologiewandel bei Fahrzeugantrieben zu profitieren.

„Wir freuen uns über den Abschluss unserer Akquise von Delphi Technologies", sagt Frédéric Lissalde, President und CEO, BorgWarner. „Durch diese Verbindung ist BorgWarner in der Lage, ein noch umfassenderes Portfolio an führenden Antriebslösungen und -systemen im Bereich Verbrenner, Hybrid und Elektrofahrzeuge anbieten zu können. Wir gehen davon aus, dass der Zusammenschluss auch unser Geschäft im Bereich Nutzfahrzeuge und Aftermarket stärken wird. Wir heißen die Kollegen von Delphi Technologies auf der ganzen Welt herzlich willkommen im BorgWarner Team und freuen uns darauf, gemeinsam neue Möglichkeiten und Markttrends in Richtung Elektrifizierung anzugehen. Ich bin stolz auf unsere weltweite Belegschaft, einschließlich unserer Integrationsplanungsteams, die trotz der Pandemie die geschäftliche Entwicklung vorangetrieben haben und ein starkes Fundament für eine reibungslose Integration geschaffen haben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Aktionäre, Kunden und Lieferanten erheblich von diesem Zusammenschluss profitieren werden."

Überzeugende strategische und wirtschaftliche Vorteile

Durch den Zusammenschluss von BorgWarner und Delphi Technologies erwarten wir: