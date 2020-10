sino beteiligt sich an QUIN Technologies GmbH

Die Beteiligungs-Tochtergesellschaft des Brokers sino beteiligt sich an der QUIN Technologies GmbH. „sino führt dabei eine Finanzierungsrunde über etwas mehr als eine Million Euro als Lead Investor an”, melden die Düsseldorfer am Freitag. Zudem investieren im Rahmen der Finanzierungsrunde Runa Capital, APX und diverse private Investoren in das Fintech Start-Up QUIN.„QUIN ist ein vollständig digitaler und für den Kunden ...