FibroGenesis erweitert Kampf gegen COVID-19 in Brasilien durch internationale Zusammenarbeit

FibroGenesis unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit R4D Biotech aus São Paulo, um die Entwicklung der PneumoBlast-Zelltherapie zur Behandlung von COVID-19 voranzutreiben

HOUSTON, 2. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, der führende Entwickler von therapeutischen Lösungen auf Fibroblastenbasis für ungedeckten Bedarf in der Medizin, hat eine Vereinbarung zur klinischen Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Unternehmen R4D Biotech geschlossen. FibroGenesis verfügt über das weltweit größte Patentportfolio auf dem Gebiet der Zelltherapien mit Fibroblasten und erweitert seine laufenden klinischen Programme auf internationalem Niveau. Die Partnerschaft ebnet den Weg für klinische Studien mit PneumoBlast in Brasilien als einzigartige Behandlung des akuten Lungenversagens bei COVID-19-Patienten, parallel zu klinischen Studien in den USA nach Genehmigung durch die FDA.