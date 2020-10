Ölpreise geben kräftig nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag im Mittagshandel kräftig nachgegeben. Damit setzte sich die Entwicklung vom Vorabend fort. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,09 US-Dollar. Das waren 1,81 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,78 Dollar auf 36,94 Dollar. Damit sieht es für die Rohölpreise auf Wochensicht nach dem zweiten Verlust in Folge aus.

Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sorgte am Ölmarkt aus Sicht von Marktbeobachtern für zusätzliche Verunsicherung. "Die Meldung hat dem Ganzen zusätzliche Schärfe gegeben und sämtliche Risikoanlagen, inklusive Öl-Futures, auf Talfahrt geschickt", hieß es vom Rohstoffexperten der Commerzbank, Eugen Weinberg.