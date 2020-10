ROM (dpa-AFX) - Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania nach ihrer Corona-Diagnose eine gute Besserung gewünscht. "Meine besten Wünsche an den US-Präsidenten und die First Lady für eine schnelle Genesung", twitterte der parteilose Politiker am Freitag. Er hoffe, beiden werde es bald besser gehen./nat/DP/eas