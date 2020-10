Toronto 02.10.2020 - Canopy Growth und Acreage wollen im kommenden Jahr mit dem Verkauf von Cannabisgetränken in den USA starten. Constellation Brands hat Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt.



Die beiden Cannabisunternehmen Canopy Growth und Acreage Holdings haben gestern bekanntgegeben, im kommenden Jahr cannabishaltige Getränke in den USA anbieten zu wollen.





Laut Acreage Holdings sollen die Getränke von Canopy Growth im Sommer 2021 auf den Markt kommen und zuerst in Illinois und Kalifornien verfügbar sein. Die Getränke sollen THC-haltig sein und werden sich damit deutlich von CBD-Lebensmitteln unterscheiden. THC ist eine psychoaktive Substanz.Der Interims-CEO von Acreage Holdings sagte in einem Statement, dass THC-haltige Getränke ein Game Changer im US-Markt seien, die das größte Marktpotential im kommenden Jahr hätten.Der Verkauf von THC-Getränken soll über die eigenen Verkaufsstellen erfolgen. Zudem ist geplant, den Verkauf über die bestehenden Absatzkanäle im Rahmen strategischer Kooperationen forcieren zu wollen.Laut Canopy Growth werden die beiden Unternehmen die Expertise und das Distributionsnetzwerk von Constellation Brands nutzen. Der Spirituosen hat bereits Milliarden in Canopy Growth investiert, um den schwächelnden Markt für alkoholhaltige Getränke auszugleichen. Constellation Brands hält 38,6 Prozent an Canopy Growth.Constellation Brands hat am Donnerstag mitgeteilt, dass man im zweiten Geschäftsquartal, das am 31. August endete, einen Nettogewinn von 512,1 Mio. USD bzw. 2,62 USD je Aktie eingefahren habe. Ein Jahr zuvor stand noch ein Minus von 2,77 USD je Aktie.Zusammen mit den Verlusten durch die Beteiligung an Canopy Growth habe der Gewinn bei 2,76 USD je Aktie gelegen, um diese Verluste bereinigt lag der Gewinn bei 2,91 USD.Der Umsatz von Constellation Brands sank um vier Prozent auf 2,226 Mrd. USD.Die letzten Monate waren für die globale Cannabisbranche eine nicht unerhebliche Herausforderung. Die Unternehmen in Kanada konnten von der Einstufung als essentielles Gewerbe profitieren und weiterhin ihre Produktion verkaufen, einfach war es dennoch nicht, wie die Abschreibungen, die Aurora Cannabis kürzlich ankündigte, deutlich machen.Die AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist ein Unternehmen, das nicht den Risiken der Produktion ausgesetzt ist, sondern als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt liefert. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli realisiert, wobei AMP German Cannabis Group monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt AMP ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYAMP sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) geht und welche Rolle Aphrias Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqh