Daldrup & Söhne AG steigert Ergebnis mit erfolgreichem Bohrdienstleistungsgeschäft in H1 2020 deutlich

- Gesamtleistung mit 23 Mio. Euro 5,5 % über Vorjahr

- EBIT in Höhe von 550 TEUR (Vorjahr -977 TEUR) erwirtschaftet

- Auftragslage zufriedenstellend, Auftragsbestand bei 27 Mio. Euro

- Neuausrichtung des Konzerns trägt erste Früchte

- Eigenkapitalquote von 51,7 % (Vorjahr 37,9 %)

- Konzern-Prognose 2020: mindestens 40 Mio. Euro Gesamtleistung, EBIT-Marge 2 % bis 4 %

Oberhaching / Ascheberg, 2. Oktober 2020 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) erzielte im ersten Halbjahr 2020 auf Konzernebene eine Gesamtleistung in Höhe von 23,2 Mio. Euro (Vorjahr 22,0 Mio. Euro). Das entspricht einer erfreulichen Steigerung um 5,5 Prozent. Das Halbjahresergebnis zum 30.06.2020 vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte der Konzern um 116 Prozent von 0,8 Mio. EUR im Vorjahr auf 1,7 Mio. EUR. Auf operativer Ebene erzielte der Konzern ein positives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 550 TEUR (-977 TEUR). Der Halbjahresüberschuss im Konzern (EAT) betrug 129 TEUR (-2,1 Mio. EUR).

Die positive Entwicklung im Konzern im ersten Halbjahr 2020 ist zum einen das Ergebnis eines lebhaften Bohrgeschäfts in allen Geschäftsbereichen und gut gefüllter Auftragsbücher. Zum anderen entlastet der Mitte Januar 2020 vollzogene Verkauf der Geysir Europe Gruppe den Daldrup-Konzern deutlich. So ist die Verschuldung signifikant verringert worden, Mittelabflüsse an die Geysir Gruppe bzw. in die Geothermiekraftwerke finden nicht mehr statt, und das Unternehmen fokussiert seine operativen Ressourcen - mit sicht- und messbarem Erfolg - wieder vollständig auf das Kerngeschäft.