Rockwell Automation übernimmt Cybersecurity-Unternehmen

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die Übernahme von Oylo bekanntgegeben, einem privaten Dienstanbieter für industrielle Cybersecurity mit Sitz in Barcelona, Spanien. Oylo bietet eine breite Palette von Cybersecurity-Services und -Lösungen für industrielle Kontrollsysteme (ICS) an, darunter Risikobewertungen, schlüsselfertige Implementierungen, Verwaltungsdienstleistungen und Problemlösungen bei Störungen.

"Mit der Einführung vernetzter intelligenter Geräte in den Werkshallen ist eine umfassende Cybersecurity-Strategie, die sich über die industrielle Betriebs- (OT) und Informationstechnologie (IT) erstreckt, heute wichtiger als je zuvor. Wir unterstützen unsere Kunden bei der erfolgreichen Einführung ihres eigenen Connected Enterprise und die umfassende Expertise, die Oylo bei Rockwell Automation einbringt, wird unsere Fähigkeit, dieses Fachwissen weltweit zur Verfügung zu stellen, weiter ausbauen,“ sagt Frank Kulaszewicz, Senior Vice President, Lifecycle Services bei Rockwell Automation.