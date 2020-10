UBS belässt LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen von 439 auf 462 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterhersteller könnte mit seinem dritten Quartal positiv überraschen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de