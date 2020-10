PGIM Fixed Income: US-Defizite sind unabhängig von den Präsidentschaftswahlen

„Unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen sehen wir auch in Zukunft größere US-Defizite. Ein Biden-Sieg und ein demokratischer Senat könnten einen bedeutenden Betrag an Steuerausgaben vorwegnehmen, die auf demokratische Prioritäten ausgerichtet sind und teilweise durch mögliche höhere individuelle und Unternehmenssteuersätze ausgeglichen werden. Ein Trump-Sieg in einem republikanischen Senat könnte letztlich bedeuten, dass in den kommenden Jahren weniger Ausgaben getätigt werden, aber auch die Wahrscheinlichkeit künftiger Steuersenkungen steigt. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Exekutive und Senat der unterschiedlichen Lager zu einer Einigung kommen, die den derzeitigen Verlauf des sich ausweitenden Defizits korrigieren würde.“