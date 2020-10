Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Das 5-türige Crossover-SUV ist in Kombination mit dem1,0-Liter-EcoBoost-Benziner mit 92 kW (125 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe absofort bestellbar- "Active" steht für eine Kombination aus Sportlichkeit und markanterOutdoor-Optik- Dank einer neuen, vereinfachten Verkaufsstrategie des Unternehmens profitierenFord-Kunden von mehr Serienausstattung, vereinfachten Ausstattungspaketen undeiner klareren Unterscheidung zwischen den ModellvariantenDie Einführung der modellübergreifenden Ford "Active"-Ausstattungslinie im Jahre2018 ist ein großer Erfolg: Ford hat seitdem europaweit über 55.000 entsprechendkonfigurierte Ford Fiesta verkauft und bei fast jedem fünften Ford Focus-Modell,das in der ersten Hälfte dieses Jahres neu auf die Straßen Europas kam, handeltes sich ebenfalls um die Active-Ausstattungsvariante - sie steht für eineKombination aus Sportlichkeit und markanter Outdoor-Optik. Weitere Vorteile wiedie erhöhte Sitzposition sorgen für ein Plus an Komfort. Hinzukommen, je nachBaureihe, leistungsfähigere Federungs- und Lenkkomponenten bis hin zutraktionsfördernden mechanischen Sperrdifferenzialen - dies kann speziellabseits asphaltierter Strecken ein spürbarer Vorteil sein. Jüngstes Mitglied der"Active"-Familie von Ford ist nun der EcoSport Active. Dieses 5-türigeCrossover-SUV ist in Kombination mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benziner mit 92 kW(125 PS)* und 6-Gang-Schaltgetriebe ab sofort bestellbar. Verkaufspreis: ab23.882 Euro. Mit seinem unverwechselbaren Außen- und Innenstyling sowie erhöhterBodenfreiheit und zusätzlichem Karosserieschutz unterstützt der EcoSport Activeinsbesondere freizeitorientierte Kunden dabei, das Beste aus ihrem aktivenLebensstil zu machen. Erst kürzlich hat Ford auch die Baureihen Transit Connect,Tourneo Connect, Transit Custom und Tourneo Custom um jeweils eineActive-Variante erweitert."Die Kunden sagen uns, dass sie das Styling, das praktische Interieur und dieVielseitigkeit des Ford EcoSport sehr schätzen, weil er hervorragend zu ihremLebensstil passt. Daher freuen wir uns, das kompakte Lifestyle-SUV nun auch alsActive-Variante anbieten zu können", sagt Roelant de Waard, Vice President,Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. "Dank zusätzlicherAusstattungsmerkmale und eines noch robusteren Auftritts unterstützt der neueFord EcoSport Active unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrerOutdoor-Aktivitäten".Gemäß einer aktuellen Studie1), die im Auftrag der European Outdoor Group (EOG)