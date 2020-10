Rackspace Technology und marktführendes Cloud-Sicherheitsunternehmen Armor kündigen neues Webinar zum Thema „The New Cybersecurity Landscape“ im Rahmen der Reihe „Solve Strategy“ an

SAN ANTONIO, Oct. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im Bereich End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, ist zusammen mit Armor Co-Sponsor der virtuellen Veranstaltung The New Cybersecurity Landscape (Die neue Cybersicherheitslandschaft), die am 7. Oktober um 10:00 Uhr CT im Rahmen der „Solve Strategy“-Reihe des Unternehmens stattfindet. Von Zoombombing über Kontoübernahmen bis hin zu Access Mining und Phishing wird die Veranstaltung Aufschluss über neu auftretende Sicherheitsbedrohungen geben und den Zuschauern praktische Ideen für den Aufbau einer sichereren Zukunft geben.

Keren Elazari, TED-Sprecherin, Sicherheitsanalytikerin und „freundliche“ Hackerin, wird einen Keynote-Vortrag darüber halten, wie sich die Sicherheitsherausforderungen im Zeitalter von COVID-19 verändert haben. Anschließend wird sie mit Cybersicherheitsexperten von Plus500, Armor und Rackspace Technology eine Podiumsdiskussion darüber führen, was sich in der Cybersicherheitslandschaft geändert hat und was Unternehmen tun müssen, um sich anzupassen.