BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien auf den letzten Metern noch einmal intensivieren. "Wir wollen einen Deal", sagte die 61-Jährige am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Dies sei vor allem in der Corona-Krise und mit einem so engen Nachbarland wünschenswert - allerdings nicht zu jedem Preis.

Am Freitag endete in Brüssel die neunte und letzte offiziell angesetzte Verhandlungsrunde mit den Chef-Unterhändlern Michel Barnier und David Frost - doch der Durchbruch blieb zunächst aus. Die EU kündigte an, Chefin von der Leyen werde sich am Samstag mit dem britischen Premier Boris Johnson per Video zusammenschalten, um über weitere Schritte zu reden.