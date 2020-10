Berlin (ots) - Die deutsche Fleischwirtschaft steht unter starkem Druck. DieAuswirkungen der Corona-Pandemie und die Folgen des Ausbruchs der AfrikanischenSchweinepest (ASP) bei Wildschweinen sind eine toxische Mischung. Zum Schutzihrer Mitarbeiter vor Covid 19 haben Schlachthöfe ihre Kapazitäten reduziert."Gesundheitsschutz hat oberste Priorität, in der Folge geraten aber Sauenhalter,Mäster und Vermarkter unter immer stärkeren Druck", fasst Franz-JosefHolzenkamp, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) die Situationzusammen. Der Raiffeisenverband setzt sich auf politischer Ebene mit Nachdruckfür eine Lösung ein.Im Schlacht- und Nutzviehbereich macht sich aufgrund dieser großen und weiterzunehmenden Überhänge an Schlachtschweinen Resignation breit. Holzenkamp: "DieSchlachtgewichte der Schweine steigen jede Woche und es ist nicht absehbar, dasssich die Situation in den kommenden Wochen entschärfen könnte." In der Folgewird es immer schwieriger, Ferkel zu vermarkten, da die Mäster immer wenigerbereit oder in der Lage sind, neue Tiere einzustallen. Die Schlachtschweinekönnen nur mit großer Verzögerung abgenommen werden und bleiben somit länger imStall und wachsen weiter. "Dies kann nicht im Sinne des Tierschutzes sein, aberdie Politik scheint das sich verschärfende Problem auf der Erzeuger- undVermarkterstufe noch gar nicht zu kennen", so DRV-Präsident Holzenkamp weiter.Anträge auf Sondergenehmigungen für Schlachtungen an Feiertagen oder aufArbeitszeitverlängerungen wurden vielfach abgelehnt.Für den DRV ist die Lösung des Problems klar. Holzenkamp: "Um der gesamtenWertschöpfungskette in der doppelten, durch Corona- und ASP verursachten Kriseendlich Luft zu verschaffen und den Tierschutz in den Ställen zu wahren, muss esmöglich gemacht werden, die Schlacht und Verarbeitungskapazitäten im Rahmen derCorona- und Arbeitsschutzmaßnahmen zu erhöhen. Dazu muss vorübergehend dasArbeitsverbot an Sonntagen aufgehoben werden und längere Arbeitszeiten müssenmöglich sein."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,9 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePressesprecherinTel.: +49 30 856214-430E-Mail: mailto:schwarze@drv.raiffeisen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/4723423OTS: Deutscher Raiffeisenverband