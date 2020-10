SURTECO GROUP SE: Hauptversammlung beschließt Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung

- SURTECO bislang gut durch die Krise gekommen

München, 2. Oktober 2020 - Auf der virtuellen Hauptversammlung hat der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE den Aktionären die aktuelle Geschäftslage erläutert. Dank einer hohen Kostenflexibilität, sinkender Rohstoffpreise und der bereits initiierten Restrukturierung konnte trotz coronabedingter deutlicher Umsatzrückgänge im zweiten Quartal noch ein positives Ergebnis erzielt werden. Angesichts der soliden Eigenkapital-Basis, der guten Liquidität und des ordentlichen Ergebnisses im ersten Halbjahr 2020 geht die Gesellschaft nach wie vor davon aus, die Krise gut zu überstehen. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2020, dass Umsatz und Ergebnis erheblich unter den ursprünglichen Zielen von 675 bis 700 Mio. € Umsatz und 40 bis 45 Mio. € EBIT liegen werden.

Die Aktionäre genehmigten alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit. So berief die Hauptversammlung das bisher gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied Herrn Tim Fiedler als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat. Zudem berief die Hauptversammlung Herrn Jochen Müller als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat, der somit die Nachfolge von Herrn Dr. Jürgen Großmann als Aufsichtsratsmitglied antrat. Herr Dr. Großmann hatte das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden seit dem Jahr 2002 inne und bedankte sich bei seiner letzten Hauptversammlung für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er bat die Aktionäre ferner, dieses Vertrauen auf seinen voraussichtlichen Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Andreas Engelhardt, zu übertragen.