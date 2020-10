Kissigs Portfoliocheck: Der zweitgrößte Aktionär von Sea Ltd. ist jetzt… Value Investor Frank Sands

Amazon, Edwards Lifesciences, Sea Ltd. befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/ oder in meinem Depot/ Wikifolio.

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 108. Portfoliocheck blicke ich wieder einmal in das Depot von, der auf dominierende Unternehmen mit starkem, profitablem Wachstum setzt. Diese müssen stets Sands sechs Kriterien für "dominierende Wachstumsunternehmen" erfüllen: nachhaltiges überdurchschnittliches Gewinnwachstum, Marktführerschaft in ihrer jeweiligen Branche, bedeutende Wettbewerbsvorteile (), ein einzigartiges Geschäftsmodell, eine klare Philosophie sowie einen Wert schöpfenden Fokus, Finanzstärke und eine angemessene Bewertung im Hinblick auf Markt- und Geschäftsaussichten.Im 2. Quartal 2020 hielt Frank Sands 77 Werte im Portfolio im Gesamtwert von 41,3 Milliarden Dollar, darunter 6 neue; seine Turnover-Rate lag bei überschaubaren 8%. Die größte Auswirkung hatte das Wiederaufstocken bei, die Frank Sands im Vorquartal noch um mehr als ein Viertel reduziert hatte. Bei[WKN: A2H5LX] ließ es Sands zuletzt etwas ruhiger angehen; nachdem er in den Vorquartalen seine Position massiv aufgestockt hatte, kamen im zweiten Quartal "nur" noch einmal knapp 14% hinzu. Sands ist mit 5,71% inzwischen deren zweitgrößter Aktionär hintermit 20%. In seinem Depot liegt Sea Ltd. nun mit knapp 7% auf dem zweiten Rang und sitzt damitdirekt im Genick. Möglicherweise läuft es hier auf einen baldigen Führungswechsel hinaus. We will sea... ツ