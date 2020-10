Medieneinladung | Zertifikatsprogramm "Unternehmensnachfolge" - Kooperation von Handelshochschule Leipzig und WWU Münster auf Initiative der IHK Nord Westfalen

Münster (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



die Rektoren der Handelshochschule Leipzig, Prof. Dr. Stephan Stubner, und der

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Prof. Dr. Johannes Wessels,

unterzeichnen einen Kooperationsvertrag für das neue Zertifikatsprogramm

"Unternehmensnachfolge" mit dem Untertitel: "Zielgerichtetes Nachfolgemanagement

in Zeiten der digitalen Transformation". Ziel des neuen Angebotes, das von der

IHK Nord Westfalen initiiert wurde, ist es, Nachfolgerinnen und Nachfolger auf

den anstehenden Stabwechsel im Unternehmen vorzubereiten und ihnen gleichzeitig

das Rüstzeug für die digitale Transformation ihrer Unternehmen zu vermitteln.

Zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung



am Dienstag, 6. Oktober 2020, um 14:00 Uhr im Bildungszentrum der IHK Nord

Westfalen in Münster (Sentmaringer Weg 61)







IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel sowie der Unternehmer und Nachfolger

Nils lütke Zutelgte für Ihre Fragen und ein Foto (ca. 14:30 Uhr) zur Verfügung.

Über Ihre Teilnahme freue ich mich sehr. Ein kurzer Hinweis per Telefon (0251

707-232) oder Mail (pressestelle@ihk-nordwestfalen.de), ob Sie den Termin

wahrnehmen können, erleichtert vor allem angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen

die Organisation. Herzlichen Dank dafür. Falls Sie nicht am Termin vor Ort

teilnehmen können: Wir streamen das Pressegespräch über

(https://www.facebook.com/ihknordwestfalen) und Twitter

(https://twitter.com/ihk_nw) sowie auf www.ihk-nw.de. Fragen können Sie live per

Twitter stellen.



Pressekontakt:



Guido Krüdewagen

Pressestelle IHK Nord Westfalen

Telefon +49 251 707 233 | kruedewagen@ihk-nw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58020/4723426

OTS: IHK Nord Westfalen





lade ich Sie herzlich ein. Nach kurzen Statements stehen Ihnen die Rektoren,IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel sowie der Unternehmer und NachfolgerNils lütke Zutelgte für Ihre Fragen und ein Foto (ca. 14:30 Uhr) zur Verfügung.Über Ihre Teilnahme freue ich mich sehr. Ein kurzer Hinweis per Telefon (0251707-232) oder Mail (pressestelle@ihk-nordwestfalen.de), ob Sie den Terminwahrnehmen können, erleichtert vor allem angesichts der Corona-Schutzmaßnahmendie Organisation. Herzlichen Dank dafür. Falls Sie nicht am Termin vor Ortteilnehmen können: Wir streamen das Pressegespräch über Facebook (https://www.facebook.com/ihknordwestfalen) und Twitter(https://twitter.com/ihk_nw) sowie auf www.ihk-nw.de. Fragen können Sie live perTwitter stellen.Pressekontakt:Guido KrüdewagenPressestelle IHK Nord WestfalenTelefon +49 251 707 233 | kruedewagen@ihk-nw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58020/4723426OTS: IHK Nord Westfalen