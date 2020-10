Mountain Valley MD informiert über die erfolgreiche Verabreichung der oralen Quicksome-Filme im Rahmen präklinischer Studien

VANCOUVER, B.C. – 2. Oktober 2020 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB:20MP) freut sich, die erfolgreiche Verabreichung seiner Quicksome-Technologie (rasch lösliche orale Filme und Mikropartikel) an Probanden im Rahmen einer präklinischen Drittstudie zum Arzneimittel Ivermectin bekannt zu geben.

Ivermectin ist ein gut dokumentiertes, antiparasitäres Arzneimittel, das weltweit sowohl in der Veterinärmedizin als auch in der Humanmedizin Anwendung findet. Derzeit wird an einem breiteren Einsatzspektrum, zum Beispiel als Schutz vor COVID-19 oder als Anti-Malariamittel, gearbeitet. Das Arzneimittel hat sich in vitro auch in der Bekämpfung von unterschiedlichsten Viren wie HIV, Dengue, Influenza und Zika-Virus* bewährt.

Wie in einer Pressemeldung vom 6. August 2020 bekannt gegeben wurde, konnte Mountain Valley MD die Komplexierung von Ivermectin zu einem Cyclodextrin sowie dessen Einbindung in die Liposomaltechnologie, welche die Basis für die von MVMD entwickelte Quicksome-Technologie bildet, erfolgreich absolvieren. Ivermectin wurde anschließend in zwei Dosierungsvarianten hergestellt: als enterisch beschichtetes Mikropartikel und als mukoadhäsiver Film für die sublinguale Verabreichung. Dadurch wurde die formelle Terminplanung und die Einleitung der präklinischen Ivermectin-Studie ermöglicht.

Ivermectin konnte in beiden der eingangs erwähnten Verabreichungsvarianten der Quicksome-Technologie erfolgreich ohne Einsatz von Nadeln und ohne Nebenwirkungen an Hunde verabreicht werden.

In den Industrieländern werden zum Schutz der meisten Nutztiere wie Geflügel, Schweine, Rinder und Pferde** weltweit jährlich Milliarden von Ivermectin-Dosen verabreicht. Das Unternehmen ist der Meinung, dass die möglichen Kostensenkungen und die einfache Verabreichung von Ivermectin in mikroverkapselter Form über das Tierfutter den Lizenzpartnern große Vorteile im wettbewerbsorientierten Markt für Generika bringen werden.

„Ivermectin ist ein typisches lipophiles Arzneimittel der BCS-Klasse 2. Es ist schlecht wasserlöslich und schlecht resorbierbar, weshalb seine Bioverfügbarkeit auch nur sehr gering ist“, meint Mike Farber, der bei Mountain Valley MD als Director of Life Sciences verantwortlich zeichnet. „Wir sind der Meinung, dass die Möglichkeit, Ivermectin mit unserer Quicksome-Technologie sowohl als orales Mikropartikel als auch als mukoadhäsiven Film zu verabreichen, zu einer wesentlichen Verbesserung der Wirksamkeit des Arzneimittels beitragen wird.“